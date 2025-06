Pergamino: Lo que sí se vota. ¿Quién define tu día a día?

En octubre no se vota a Cristina ni a Milei . En septiembre tampoco. Pero en septiembre se vota algo más próximo, más concreto, más cotidiano: se vota Pergamino , y también se vota Buenos Aires. Se elige el Concejo Deliberante y se eligen diputados provinciales.

Desde hace años, en Pergamino se debate si las luces de una calle se cambian a LED, si se pavimenta una cuadra, si los clubes barriales reciben apoyo, si el centro mejora o se deteriora. Eso no se decide en Balcarce 50. Eso se decide acá, en el Concejo Deliberante , con la participación (o no) de quienes fueron votados.

Lo mismo sucede en la Legislatura de la provincia. Cuando Pergamino necesita defender sus fondos, exigir una mejor distribución de los recursos, discutir el funcionamiento de la policía, reclamar inversión en salud, educación o caminos rurales, lo hace a través de sus legisladores provinciales. Y si no hay representación del interior, se impone la lógica del conurbano .

El 7 de septiembre

Este 7 de septiembre, además, hay un dato clave: la Legislatura bonaerense está a punto de votar la posibilidad de habilitar la reelección indefinida de intendentes, concejales y legisladores. La mayoría peronista en ambas cámaras hace viable esa reforma. Por eso, votar desde Pergamino no es un gesto simbólico: es la oportunidad de limitar privilegios y de equilibrar el poder real.

Durante años se dijo que Pergamino tiene su propia agenda. Que es una ciudad productiva, ordenada, exigente con sus dirigentes. Pero esa agenda no va a aparecer sola: hay que construirla, sostenerla y defenderla. Y el 7 de septiembre se vota justamente eso: si vamos a tener una ciudad con voz propia.

El 7 de septiembre, el voto no es ideológico. Es práctico. Y es la mejor herramienta que tenemos para que Pergamino no sea invisible en la provincia. Porque la luz de tu cuadra, el bache, la policía, no se resuelven en octubre. Se empiezan a resolver ahora.