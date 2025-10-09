Pergamino fortalece su patrimonio verde con plantaciones en el arbolado público

Pergamino sigue dando pasos firmes en materia ambiental y en su arbolado público . En los últimos días, nuevos árboles fueron plantados en los barrios Otero y Champagnat, además de una intervención integral en el predio de los caniles municipales. Las tareas se enmarcan dentro del Programa de Reforestación de Espacios Verdes, que impulsa la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de recuperar, ampliar y cuidar el patrimonio natural de la ciudad.

En esta nueva etapa, la Plaza “Germán Abdala, ubicada en el corazón del barrio Otero, se transformó en un punto central de la reforestación. Allí se plantaron 49 ejemplares nuevos, entre los que se cuentan 18 fresnos americanos, 10 tipas y 21 fresnos rojos, especies seleccionadas cuidadosamente por su resistencia, belleza y adaptación al clima local.

“En el caso de la Plaza “Germán Abdala”, se plantó un total de 49 nuevos ejemplares, mientras que en el caso de barrio Champagnat se colocaron en total 34 plantas, de las cuales 12 son fresnos americanos, 8 fresnos rojos, 9 grevilleas, 3 Acer buergerianum y 2 lapachos rosados. Finalmente, en los caniles se realizó una forestación integral del predio, con 25 ejemplares de fresno americano”, explicó Diego Basanta, director de Espacios Verdes del Municipio.

Estas acciones se enmarcan dentro de un Plan de Forestación Urbana que el Municipio implementa desde hace un tiempo con una mirada integral y sostenida. Este Plan, que abarca un horizonte de cuatro años, cuenta con el aval del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y busca garantizar que cada barrio, plaza y avenida de Pergamino cuente con un arbolado equilibrado, adaptado y saludable.

Un trabajo integral en Pergamino

“Se trata de un trabajo planificado que no se hace de manera aislada, sino con una proyección que contempla la especie, el tamaño, la ubicación y el mantenimiento de cada ejemplar”, detalló Basanta. “El objetivo es que el arbolado urbano se mantenga y crezca de forma sostenible, mejorando la calidad ambiental y el paisaje urbano para todos los vecinos”.

El arbolado urbano es uno de los componentes más importantes de la infraestructura verde de las ciudades. No solo mejora la estética y la calidad del aire, sino que también reduce las temperaturas, mitiga el impacto del cambio climático y aumenta la biodiversidad urbana. En este sentido, la forestación se convierte en una política pública de enorme valor estratégico.

El programa que impulsa el Municipio de Pergamino tiene como uno de sus ejes centrales aumentar la cantidad de árboles y conservar los existentes, mediante un trabajo que combina planificación, mantenimiento y control técnico. Cada año, el área de Espacios Verdes establece tareas específicas y presupuestos destinados a la plantación, reposición y cuidado del arbolado, con el propósito de asegurar su correcto desarrollo.

Cuidar el medioambiente

Además de la plantación de nuevos ejemplares, el plan incluye acciones de relevamiento y diagnóstico del arbolado existente, con el fin de identificar especies envejecidas, enfermas o mal ubicadas que necesiten ser reemplazadas o tratadas. Esta mirada integral permite que cada intervención sea sustentable, asegurando que las especies elegidas se adapten al tipo de suelo, la exposición solar y la infraestructura circundante.

En los últimos años, Pergamino ha sido reconocida por su compromiso en materia ambiental. La política de forestación es parte de una agenda más amplia que incluye programas de reciclado, control de residuos verdes, mantenimiento de espacios públicos y educación ambiental. Desde la Dirección de Espacios Verdes remarcan que cada árbol plantado es una inversión en el futuro, una contribución concreta a la salud ambiental y al bienestar colectivo.

El impacto positivo del arbolado urbano se refleja no solo en la sombra y el oxígeno que proveen los árboles, sino también en la posibilidad de recuperar espacios de encuentro comunitario. Plazas, parques y veredas arboladas se convierten en lugares de convivencia, juego y esparcimiento, mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Compromiso general del Municipio de Pergamino

En esa línea, desde el Municipio destacan que el trabajo que se realiza no sería posible sin el compromiso de los equipos técnicos, cooperativas y personal municipal, que participan activamente en la plantación, el riego y el seguimiento de cada ejemplar.

“Cada árbol que plantamos es una oportunidad para construir una ciudad más verde, más habitable y más sustentable. Queremos que Pergamino siga siendo un ejemplo en materia de gestión ambiental, y para eso el cuidado de los espacios verdes es fundamental”, señaló finalmente Basanta.

Con esta nueva etapa de reforestación, Pergamino reafirma su compromiso con el ambiente y con la mejora continua del paisaje urbano. Otero, Champagnat y los caniles municipales se suman así a la extensa red de espacios que, poco a poco, van conformando una ciudad más verde, más fresca y más amigable con su entorno natural.