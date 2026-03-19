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    • Pergamino: detuvieron a "La Zorra", un hampón acusado de robo agravado y por usar inhibidor para abrir autos

    La DDI Pergamino detuvo a un hombre de 53 años con antecedentes penales, vinculado a un violento robo domiciliario y al uso de tecnología para abrir autos.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    19 de marzo de 2026 - 22:29
    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    LA OPINION
    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor. Le secuestraron herramientas frecuentemente utilizadas para cometer atracos.

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor. Le secuestraron herramientas frecuentemente utilizadas para cometer atracos.

    LA OPINION
    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor. Le secuestraron proyectiles y armas de fuego.

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor. Le secuestraron proyectiles y armas de fuego.

    LA OPINION
    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor. La camioneta Fiat Fiorino fue identificada como el vehículo en el que se movilizaron ladrones tras un robo reciente.

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor. La camioneta Fiat Fiorino fue identificada como el vehículo en el que se movilizaron ladrones tras un robo reciente.

    LA OPINION
    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    LA OPINION
    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    LA OPINION
    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    LA OPINION

    La DDI Pergamino detuvo este jueves a un hampón de 53 años conocido como La Zorra, investigado por un robo agravado ocurrido en una vivienda de Juan B. Justo y por el uso de un inhibidor de señal para abrir vehículos, en una causa que instruye el fiscal Nelson Mastorchio en la UFI y J 3.

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    Allanamientos simultáneos y detención en tres domicilios de Pergamino

    El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones luego de varios días de tareas de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y reconstrucción de movimientos posteriores al hecho delictivo denunciado el 15 de marzo.

    La investigación permitió identificar a DAM, de 53 años, alias La Zorra, como uno de los sospechosos vinculados al robo calificado y al encubrimiento de un vehículo sustraído.

    Con orden judicial del Juzgado de Garantías, los efectivos concretaron tres allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad: barrio 80 Viviendas, barrio Kennedy y una vivienda ubicada sobre calle Ramón Raimundo.

    En uno de los operativos se produjo la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Fiscalía con imputación por robo doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento.

    El violento robo que originó la investigación

    La causa comenzó durante la madrugada del domingo pasado, cuando dos delincuentes irrumpieron en una vivienda de calle Juan B. Justo al 2600 alrededor de las 4:23.

    De acuerdo con la reconstrucción policial, los intrusos sorprendieron al morador dentro de la casa, lo golpearon y luego lo maniataron de pies y manos para reducirlo.

    Tras controlar a la víctima, sustrajeron 200 mil pesos en efectivo, un reloj smartwatch y dos pares de zapatillas antes de darse a la fuga.

    Aunque el hombre atacado no sufrió lesiones de gravedad, el episodio fue considerado de extrema violencia por la modalidad empleada.

    El vehículo abandonado y la pista clave en cámaras de seguridad

    Horas después del robo, los investigadores localizaron en la vía pública, en la esquina de Castelli y San Nicolás, un automóvil Chery Tiggo gris presuntamente utilizado por los autores del hecho.

    El rodado presentaba chapa patente adulterada y estaba abandonado.

    Al inspeccionar motor y chasis, los peritos determinaron que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 23 de febrero de este año por una denuncia radicada en la comisaría Primera de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

    Ese hallazgo permitió avanzar sobre una segunda línea investigativa vinculada al encubrimiento.

    Las cámaras de seguridad municipales y privadas captaron además que, tras abandonar ese automóvil, los sospechosos escaparon en un utilitario blanco.

    Una Fiat Fiorino, un inhibidor de señal y elementos para delinquir

    El seguimiento de imágenes permitió identificar ese segundo rodado como una Fiat Fiorino blanca y establecer su dominio.

    Los investigadores comprobaron que el utilitario estaba vinculado al detenido, un hombre con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y contra las personas.

    En el allanamiento realizado en barrio 80 Viviendas secuestraron precisamente esa Fiat Fiorino, además de guantes de látex, una linterna, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un copiador de radiofrecuencias tipo Flipper.

    Ese dispositivo es utilizado para captar o interferir señales electrónicas, permitiendo bloquear cierres centralizados o abrir vehículos sin dejar signos de violencia.

    Los investigadores consideran que ese elemento podría vincular al imputado con maniobras de robo mediante inhibidor, una modalidad delictiva cada vez más utilizada para sustraer objetos del interior de automóviles estacionados.

    Arma, municiones y herramientas para ocultar rastros

    En los restantes domicilios allanados también secuestraron una pistola Bersa TPR 9 milímetros, 66 municiones, un cargador adicional con otras 17 balas intactas, handies, DVR, memorias de cámaras de seguridad, binoculares y teléfonos celulares.

    Además, hallaron pomos de pegamento instantáneo presuntamente utilizados para cubrir huellas dactilares, guantes negros, tijeras corta chapa, linternas y una botella con pintura negra.

    De acuerdo con la hipótesis investigativa, esa pintura habría sido usada para tapar lentes de cámaras de seguridad durante maniobras delictivas.

    En otra vivienda también incautaron computadoras y celulares que serán sometidos a peritajes.

    Fiscalía y análisis de posibles conexiones con otros hechos

    La Fiscalía avaló todo lo actuado y dispuso la notificación formal al detenido en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

    Ahora los investigadores analizan si los elementos secuestrados pueden vincular al sospechoso con otros robos recientes ocurridos en Pergamino y ciudades de la región.

    Por la sofisticación del equipamiento hallado y la diversidad de elementos incautados, no se descarta que la causa avance hacia nuevas imputaciones o derivaciones investigativas.

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