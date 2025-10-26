domingo 26 de octubre de 2025
    • Arquitectura con identidad: los nuevos proyectos de Al Borde en el corazón de Pergamino

    El estudio Al Borde apuesta a edificios que dialogan con su entorno y combinan funcionalidad, estética y coherencia con el tejido urbano.

    Por Lucía Armanino
    26 de octubre de 2025 - 07:25
    En el edificio ubicado en 11 de Septiembre al 400, Al Borde propone semipisos que combinan amplitud y confort en plena zona céntrica de nuestra ciudad.

    LA OPINIÓN.
    En Belgrano al 900, desarrollaron un edificio con un departamento por piso, priorizando la luz natural, la privacidad y una estética contemporánea.

    LA OPINIÓN.

    En los últimos años, el estudio Al Borde se consolidó como uno de los protagonistas del crecimiento arquitectónico en Pergamino. Con una mirada contemporánea y sensible al entorno, sus proyectos combinan diseño, funcionalidad y una atención minuciosa por los detalles constructivos.

    Diseño que nace del entorno

    El estudio de arquitectura Al Borde consolida su presencia en la ciudad de Pergamino con proyectos que buscan integrarse armónicamente al medio que se ubica. Su equipo trabaja bajo una premisa clara: cada edificio debe responder al contexto donde se inserta, tanto en su forma como en su materialidad.

    “Analizamos cada proyecto considerando su ubicación inmediata, las restricciones urbanísticas y las normativas del código de zonificación y edificación. A partir de allí, diseñamos espacios funcionales y coherentes, pero también con una identidad propia”, explican desde el estudio.

    Entre sus obras recientes se destacan los edificios de calle Pasteur y Dorrego al 200, cada uno con características que lo hacen único. En el primero, ubicado en la zona del ferrocarril, la materialización permitió lograr una estética fuertemente vinculada al entorno. En Dorrego, el desafío fue combinar la comodidad de una vivienda tradicional con el formato de propiedad horizontal, a través de pisos exclusivos de tres dormitorios.

    Espacios funcionales y confortables

    Dos de los proyectos más recientes —los edificios de 11 de Septiembre y Belgrano— surgen de la necesidad de ofrecer viviendas accesibles sin resignar diseño ni calidad constructiva. Ambos contemplan unidades de un dormitorio, con cocina y estar-comedor integrados que favorecen la amplitud y la ventilación cruzada.

    “En 11 de Septiembre planteamos semipisos, mientras que en Belgrano optamos por un departamento por nivel. En ambos casos, el sector social se ubica hacia el frente y el dormitorio hacia el contrafrente, privilegiando la privacidad”, detallan los arquitectos.

    El estudio también avanza con el edificio de Alem al 600, donde buscaron una apertura hacia el espacio mediante una recesión respecto a la línea municipal y una planta baja de doble altura, generando una mejor visual urbana.

    Cada proyecto, un nuevo desafío

    Desde Al Borde destacan que el proceso de diseño siempre parte de un estudio integral del terreno, el entorno y las normativas, para luego definir la propuesta arquitectónica y su materialización. “Cada proyecto es un desafío en sí mismo. Aunque compartan ubicación céntrica, cada terreno tiene sus particularidades que terminan definiendo el diseño final”, aseguran.

    Con una mirada contemporánea, el estudio pergaminense continúa aportando a la renovación del paisaje urbano local con edificios que combinan funcionalidad, identidad y una lectura sensible de la ciudad.

