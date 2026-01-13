Pergamino celebró el talento regional en la final de Talentos en Escena

El público acompañó y aplaudió la final y el acto de premiación en la sala del Centro Cultural Bellas Artes.

La etapa final se llevó a cabo el sábado último, con la participación de artistas de Pergamino y la región.

Zoilo Bartolo en canto y a Valentino Belletti en danza, fueron los ganadores de Pergamino en Talentos en Escena.

El sábado último se desarrolló en Pergamino la etapa final del certamen artístico regional Talentos en Escena , una competencia abierta a cantantes y bailarines desde los 11 años en adelante, impulsada por la Municipalidad de Pergamin o y lanzada en abril del año pasado con el objetivo de promover y visibilizar nuevas expresiones artísticas.

La jornada contó con la presencia de figuras reconocidas del espectáculo nacional como Lolo Rossi , Gabo Usandivaras y Marixa Balli , jurados del certamen y con amplia trayectoria en programas televisivos como Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño . En ese marco, los organizadores dieron a conocer a los ganadores de esta edición: en el rubro canto, el primer puesto fue para el folklorista pergaminense Zoilo Bartolo , mientras que en danza el máximo reconocimiento quedó en manos de Valentino Belletti , joven bailarín de nuestra ciudad.

Como parte de los premios, Bartolo accederá a la grabación de un videoclip y a una producción musical que será distribuida posteriormente en plataformas digitales. En tanto, Belletti fue distinguido con una beca durante un año en la Escuela El Point de Danza, dirigida por Lolo Rossi, lo que representa una importante oportunidad de formación y crecimiento profesional.

Durante el programa Fuera de Página , que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1 , el subsecretario de Cultura, Diego Morello , destacó el alcance regional que logró la propuesta: “Estamos muy contentos porque tanto en la etapa preliminar con en la final tuvimos la presencia de gente de diferentes ciudades como Entre Ríos, San Nicolás, Rosario, Villa Constitución, Alcorta, Junín, Pilar. Está bueno porque toda esa gente recorrió, consumió y durmió en Pergamino”, sostuvo el funcionario, subrayando además el impacto cultural y turístico del evento.

Marixa Balli y su baile de cachaca

Previo a la premiación de Talentos en Escena, el público vivió un momento especial al ritmo de la cachaca junto a la actriz y bailarina Marixa Balli, quien desplegó su carisma y cercanía con los presentes. Al respecto, Morello remarcó el vínculo de la artista con la ciudad: “A ella le encanta la gente y Pergamino –aseguró Morello–. La pasa bien, se saca fotos con todo el mundo, la quieren mucho. Anduvimos por la Peatonal y la llevamos a conocer el Teatro San Martín”.

Asimismo, el funcionario resaltó la buena predisposición y el compromiso del resto de los jurados, Lolo Rossi y Gabo Usandivaras, quienes acompañaron activamente cada instancia del certamen.

Modo Verano

En otro tramo de la entrevista, Morello se refirió al desarrollo del ciclo Modo Verano, una propuesta que se extiende a lo largo de la ciudad y las localidades del Partido con una variada agenda de actividades recreativas y culturales.

“Todas las actividades que estamos haciendo tienen muy buena afluencia de público. Son todas actividades coordinadas con Juventud, Subsecretaría de Deportes y Subsecretaría de Cultura. Las tres áreas empujando y tratando de llevar actividades”, precisó.

En ese sentido, detalló la programación de los próximos días: “El lunes hubo clases de tango a cargo de Cintia Rodríguez y Ricki Montanaro. También estamos brindando clases de Salsa en el Galpón de Juventud. Este martes tenemos a Copetín y Violeta Margarita en el Patio de la Biblioteca a partir de las 19:30. También tenemos torneos de truco en parejas en el Galpón de Juventud. El miércoles clases de Funcional. El jueves sigue el ciclo Cine bajo las estrellas. El viernes Linaje Freestyle FT Talentos Emergentes (batallas de rap, Freestyle en vivo y demostraciones talentos jóvenes). El sábado habrá Carnaval en el pueblo de Guerrico. Todas las actividades las podrán consultar en pergamino.tur.ar”, concluyó Morello.