martes 13 de enero de 2026
    Pergamino celebró el talento regional en la final de Talentos en Escena

    Con la presencia de figuras como Marixa Balli, Lolo Rossi y Gabo Usandivaras, el certamen coronó a Zoilo Bartolo en canto y a Valentino Belletti en danza.

    13 de enero de 2026 - 13:09
    Zoilo Bartolo en canto y a Valentino Belletti en danza, fueron los ganadores de Pergamino en Talentos en Escena.

    Zoilo Bartolo en canto y a Valentino Belletti en danza, fueron los ganadores de Pergamino en Talentos en Escena.

    PRENSA
    La etapa final se llevó a cabo el sábado último, con la participación de artistas de Pergamino y la región.

    La etapa final se llevó a cabo el sábado último, con la participación de artistas de Pergamino y la región.

    PRENSA
    El público acompañó y aplaudió la final y el acto de premiación en la sala del Centro Cultural Bellas Artes.

    El público acompañó y aplaudió la final y el acto de premiación en la sala del Centro Cultural Bellas Artes.

    PRENSA

    El sábado último se desarrolló en Pergamino la etapa final del certamen artístico regional Talentos en Escena, una competencia abierta a cantantes y bailarines desde los 11 años en adelante, impulsada por la Municipalidad de Pergamino y lanzada en abril del año pasado con el objetivo de promover y visibilizar nuevas expresiones artísticas.

    rutas en mal estado: el municipio de pergamino evalua intervenir ante la falta de respuestas

    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas
    Racing se despidió de pie: ganó la revancha 1 a 0 pero no fue suficiente. video

    No le alcanzó: Racing ganó pero quedó eliminado del Regional Federal Amateur

    La jornada contó con la presencia de figuras reconocidas del espectáculo nacional como Lolo Rossi, Gabo Usandivaras y Marixa Balli, jurados del certamen y con amplia trayectoria en programas televisivos como Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño. En ese marco, los organizadores dieron a conocer a los ganadores de esta edición: en el rubro canto, el primer puesto fue para el folklorista pergaminense Zoilo Bartolo, mientras que en danza el máximo reconocimiento quedó en manos de Valentino Belletti, joven bailarín de nuestra ciudad.

    Los premios en Talentos en Escena

    Como parte de los premios, Bartolo accederá a la grabación de un videoclip y a una producción musical que será distribuida posteriormente en plataformas digitales. En tanto, Belletti fue distinguido con una beca durante un año en la Escuela El Point de Danza, dirigida por Lolo Rossi, lo que representa una importante oportunidad de formación y crecimiento profesional.

    Durante el programa Fuera de Página, que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1, el subsecretario de Cultura, Diego Morello, destacó el alcance regional que logró la propuesta: “Estamos muy contentos porque tanto en la etapa preliminar con en la final tuvimos la presencia de gente de diferentes ciudades como Entre Ríos, San Nicolás, Rosario, Villa Constitución, Alcorta, Junín, Pilar. Está bueno porque toda esa gente recorrió, consumió y durmió en Pergamino”, sostuvo el funcionario, subrayando además el impacto cultural y turístico del evento.

    Marixa Balli y su baile de cachaca

    Embed - on Instagram: "Antes de la premiación de TALENTOS EN ESCENA, el público bailó al ritmo de la cachaca! Somos fans de @marixaballi Gracias por tu buena onda de siempre!"
    View this post on Instagram

    Previo a la premiación de Talentos en Escena, el público vivió un momento especial al ritmo de la cachaca junto a la actriz y bailarina Marixa Balli, quien desplegó su carisma y cercanía con los presentes. Al respecto, Morello remarcó el vínculo de la artista con la ciudad: “A ella le encanta la gente y Pergamino –aseguró Morello–. La pasa bien, se saca fotos con todo el mundo, la quieren mucho. Anduvimos por la Peatonal y la llevamos a conocer el Teatro San Martín”.

    Asimismo, el funcionario resaltó la buena predisposición y el compromiso del resto de los jurados, Lolo Rossi y Gabo Usandivaras, quienes acompañaron activamente cada instancia del certamen.

    Modo Verano

    En otro tramo de la entrevista, Morello se refirió al desarrollo del ciclo Modo Verano, una propuesta que se extiende a lo largo de la ciudad y las localidades del Partido con una variada agenda de actividades recreativas y culturales.

    “Todas las actividades que estamos haciendo tienen muy buena afluencia de público. Son todas actividades coordinadas con Juventud, Subsecretaría de Deportes y Subsecretaría de Cultura. Las tres áreas empujando y tratando de llevar actividades”, precisó.

    En ese sentido, detalló la programación de los próximos días: “El lunes hubo clases de tango a cargo de Cintia Rodríguez y Ricki Montanaro. También estamos brindando clases de Salsa en el Galpón de Juventud. Este martes tenemos a Copetín y Violeta Margarita en el Patio de la Biblioteca a partir de las 19:30. También tenemos torneos de truco en parejas en el Galpón de Juventud. El miércoles clases de Funcional. El jueves sigue el ciclo Cine bajo las estrellas. El viernes Linaje Freestyle FT Talentos Emergentes (batallas de rap, Freestyle en vivo y demostraciones talentos jóvenes). El sábado habrá Carnaval en el pueblo de Guerrico. Todas las actividades las podrán consultar en pergamino.tur.ar”, concluyó Morello.

