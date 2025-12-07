domingo 07 de diciembre de 2025
    Pergamino celebra el Día Nacional del Tango con un festival gratuito el jueves

    La ciudad vivirá una noche de música, danza y gastronomía con orquestas e intérpretes locales en la Peatonal y Mitre, en una nueva edición del evento organizado por Gente de Tango de Pergamino.

    7 de diciembre de 2025 - 17:00
    Julio de Caro y Carlos Gardel. El festival del jueves reunirá a destacados intérpretes y agrupaciones de la ciudad.

    GENTE DE TAGO DE PERGAMINO

    La ciudad se prepara para recibir una nueva edición del festival gratuito organizado por Gente de Tango de Pergamino. Orquestas, cantantes locales y propuestas gastronómicas acompañarán la velada del jueves 11, desde las 20:30, en la Peatonal San Nicolás.

    Como cada 11 de diciembre, Pergamino volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del 2x4. El próximo jueves, desde las 20:30, la Peatonal San Nicolás y esquina Mitre serán escenario de una nueva edición de la celebración local por el Día Nacional del Tango, una cita que ya forma parte del calendario cultural de la ciudad.

    El evento, organizado una vez más por Gente de Tango de Pergamino, ofrecerá un espectáculo popular con entrada libre y gratuita, pensado para que vecinos y visitantes disfruten tanto de la música como del clima festivo que caracteriza a esta jornada. La conducción estará a cargo de Daniela Polola y, como es habitual, los bares y confiterías de la zona acompañarán con su propuesta gastronómica.

    Declarado de Interés Municipal y realizado con el apoyo de la Subsecretaría Municipal de Cultura, el festival reunirá a destacados intérpretes y agrupaciones de la ciudad. Abrirá la noche la Orquesta Retocando La Vida —perteneciente a la Dirección de la Tercera Edad— dirigida por Cecilia Manzoni y Roberto Lanzillotta. También estarán la cantante Mónica Sola, junto a Roberto Lanzillotta; el Quinteto Dársena Tango; Joaquín Medran Trío; y el cierre quedará en manos de la Orquesta Típica El Desbande, del Conservatorio de Música de Pergamino, bajo la dirección de Carlos De La Iglesia.

    Los organizadores agradecieron el acompañamiento de los medios de comunicación, comercios, empresas, entidades y particulares que apoyan la iniciativa, “convencidos de la importancia que tiene el arte y la cultura” como motor de identidad y comunidad.

    Día Nacional del Tango: por qué se celebra

    Cada 11 de diciembre, desde 1977, la Argentina celebra el Día Nacional del Tango, una conmemoración que rinde homenaje a dos figuras esenciales del género: Carlos Gardel y Julio De Caro, cuyos aniversarios de nacimiento coinciden en esta fecha. La idea fue impulsada por el autor y productor Ben Molar.

    Además, el tango recibió un reconocimiento internacional en 2009, cuando la Unesco declaró al tango rioplatense como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un hito del que recientemente se cumplieron 16 años y que reafirma la importancia de preservar y difundir esta expresión artística emblemática.

