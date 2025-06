Pergamino alza la voz en defensa de las personas con discapacidad

Bernardita Aguilar Toranza: "Me esfuerzo para estar entre las 12 que viajarán al Mundial"

El tiempo sigue pasando y la situación no cambia: faltan medicamentos, pañales, insumos. El reclamo es el mismo que venimos haciendo hace un montón. El tiempo sigue pasando y la situación no cambia: faltan medicamentos, pañales, insumos. El reclamo es el mismo que venimos haciendo hace un montón.

La convocatoria tiene como objetivo visibilizar el deterioro del sistema de prestaciones, regulado por un nomenclador nacional que no ha tenido actualizaciones en más de siete meses. Esta falta de ajuste ha generado un severo desfinanciamiento, afectando directamente la continuidad de servicios esenciales como terapias, asistencia médica, medicamentos, insumos, y hasta elementos básicos como pañales.

Los mismo motivos

“Los motivos siguen siendo los mismos porque no ha habido ninguna modificación. Las instituciones ya no se están pudiendo sostener y los profesionales independientes están dejando de atender personas con discapacidad”, expresó Silvina Melgin, referente del Colegio Santa Clara, en diálogo con LA OPINION. “El tiempo sigue pasando y la situación no cambia: faltan medicamentos, pañales, insumos. El reclamo es el mismo que venimos haciendo hace un montón”.