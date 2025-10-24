viernes 24 de octubre de 2025
    • Pergamino bajo 110 milímetros de lluvia: un viernes pasado por agua

    La ciudad registró 110 milímetros de precipitaciones desde la noche del jueves. Defensa Civil asegura que no hay complicaciones por acumulación de agua.

    24 de octubre de 2025 - 09:31
    LA OPINION
    Tal como estaba previsto y en el marco de un alerta naranja, Pergamino amaneció pasada por agua. Las primeras gotas comenzaron a caer pasadas las 22 del jueves, pero el mayor caudal de precipitaciones se registró durante la madrugada de este viernes.

    Hasta el momento, la ciudad acumuló 110 milímetros de lluvia, una cifra significativa que marca una de las jornadas más lluviosas de octubre.

    Pronóstico: más lluvias y alta humedad

    lluvia arroyo Pergamino 009
    Arroyo Pergamino en la ma&ntilde;ana lluviosa de este viernes 24 de octubre de 2025.

    Arroyo Pergamino en la mañana lluviosa de este viernes 24 de octubre de 2025.

    El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las lluvias continúen, con distinta intensidad, al menos hasta la madrugada del sábado.

    La temperatura máxima estimada para hoy es de 23 grados, mientras que la humedad se mantiene en un 100%, lo que intensifica la sensación de pesadez en el ambiente.

    El arroyo y la situación en la ciudad

    El Arroyo Pergamino presenta un caudal de 2,20 metros, pero desde Defensa Civil llevaron tranquilidad a los vecinos: no se registran complicaciones por acumulación de agua ni eventos graves en los distintos barrios de la ciudad.

    El monitoreo continuará de manera permanente durante toda la jornada.

    Junín, la más afectada por el temporal

    La vecina localidad de Junín fue una de las más golpeadas por el temporal. Allí se registraron fuertes vientos que alcanzaron los 96 km/h, provocando caídas de ramas y cortes de energía en algunos sectores.

    Un fin de semana con sol y clima primaveral

    Luego del temporal, el pronóstico trae alivio: el fin de semana se presentará con cielo despejado y temperaturas más agradables.

    El sábado y domingo se espera el regreso del sol y una máxima cercana a los 24 grados, condiciones ideales para disfrutar al aire libre tras varios días de inestabilidad.

