Pergamino bajo 110 milímetros de lluvia: un viernes pasado por agua

Tal como estaba previsto y en el marco de un alerta naranja, Pergamino amaneció pasada por agua. Las primeras gotas comenzaron a caer pasadas las 22 del jueves, pero el mayor caudal de precipitaciones se registró durante la madrugada de este viernes.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La ciudad registró 110 milímetros de lluvia desde anoche, una de las jornadas más lluviosas de octubre. Aunque las precipitaciones seguirán hasta la madrugada del sábado, desde Defensa Civil confirmaron que no hay complicaciones por acumulación de agua. El arroyo Pergamino mantiene un caudal de 2,20 m y continúa bajo monitoreo. En Junín, en cambio, los vientos llegaron a 96 km/h y causaron algunos daños. El alivio llegará el fin de semana, con sol y clima primaveral, ideal para disfrutar al aire libre. #Pergamino #Lluvia #clima"