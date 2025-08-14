Paula Bustos en Salto: "Las ciudades que prosperan ponen los hechos por encima de los discursos"

jueves 14 de agosto de 2025
    14 de agosto de 2025 - 09:11
    María Paula Bustos, candidata de HECHOS puso en discusión el estado de la ciudad de Salto

    María Paula Bustos, candidata de HECHOS puso en discusión el estado de la ciudad de Salto

    LAOPINION

    La candidata a diputada provincial por HECHOS en la Segunda Sección Electoral recorrió Salto y cuestionó la falta de modernización del municipio. Actualmente, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, responde al kirchnerismo y —según las críticas planteadas por Bustos— ha gestionado “más desde un rol político clásico”

    María Paula Bustos

    Paula Bustos, segunda candidata a diputada provincial por HECHOS en la Segunda Sección Electoral, estuvo de recorrida en la ciudad de Salto y planteó un fuerte contraste entre la gestión local y los municipios que lideran el espacio.

    En un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram, Bustos sostuvo que “hay ciudades que están paradas en el tiempo, sin modernización del Estado, sin luminaria LED, sin contenerización y con serios problemas de infraestructura”.

    Mensaje a los vecinos de Salto

    “Las ciudades que prosperan son las que anteponen los hechos a los discursos”, señaló, en clara referencia al eslogan de la lista y a los casos de San Nicolás, Pergamino y Rojas, donde —según destacó— los intendentes que consolidaron el espacio lograron transformaciones concretas.

    La candidata llamó a los vecinos de Salto a acompañar a HECHOS en las próximas elecciones: “Ahora los vecinos de Salto pueden prosperar si acompañan Daniel Arimay”.

    Ricardo Alessandro

    Actualmente, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, responde al kirchnerismo y —según las críticas planteadas por Bustos— ha gestionado “más desde un rol político clásico” que resolviendo los problemas básicos de la ciudad.

    Embed - Maria Paula Bustos on Instagram: " Así está Salto hoy. Hay ciudades que se quedaron en el tiempo. Terminemos con esto. Pergamino y San Nicolás son ejemplos de cómo, con responsabilidad y buena gestión, se les puede cambiar la vida a los vecinos. Este 7 de septiembre, en Salto, @daniel.arimay concejal. Es con Hechos."

