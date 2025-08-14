Paula Bustos en Salto: "Las ciudades que prosperan ponen los hechos por encima de los discursos"

María Paula Bustos, candidata de HECHOS puso en discusión el estado de la ciudad de Salto

La candidata a diputada provincial por HECHOS en la Segunda Sección Electoral recorrió Salto y cuestionó la falta de modernización del municipio. Actualmente, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro , responde al kirchnerismo y —según las críticas planteadas por Bustos— ha gestionado “más desde un rol político clásico”

Paula Bustos, segunda candidata a diputada provincial por HECHOS en la Segunda Sección Electoral, estuvo de recorrida en la ciudad de Salto y planteó un fuerte contraste entre la gestión local y los municipios que lideran el espacio.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram, Bustos sostuvo que “hay ciudades que están paradas en el tiempo, sin modernización del Estado, sin luminaria LED, sin contenerización y con serios problemas de infraestructura”.

“Las ciudades que prosperan son las que anteponen los hechos a los discursos”, señaló, en clara referencia al eslogan de la lista y a los casos de San Nicolás, Pergamino y Rojas, donde —según destacó— los intendentes que consolidaron el espacio lograron transformaciones concretas.

La candidata llamó a los vecinos de Salto a acompañar a HECHOS en las próximas elecciones: “Ahora los vecinos de Salto pueden prosperar si acompañan Daniel Arimay”.

Actualmente, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, responde al kirchnerismo y —según las críticas planteadas por Bustos— ha gestionado “más desde un rol político clásico” que resolviendo los problemas básicos de la ciudad.