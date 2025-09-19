Pablo Santamarina y Mariángeles Villalba juraron como nuevos magistrados del Departamento Judicial Pergamino

La jura de Mariángeles Villalba fue acompañada de los jueces camaristas Graciela Scaraffia y Roberto Degleue.

El Defensor General Pablo Santamarina juró por la Patria ante el Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand.

Este jueves se vivió una jornada de gran trascendencia institucional para el Departamento Judicial Pergamino, con las ceremonias de jura de dos nuevos magistrados . Pablo Santamarina asumió como Defensor General y Mariángeles Villalba se convirtió en jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2, luego de actos protocolares que contaron con amplia participación de colegas, funcionarios, autoridades y familiares.

Jura de nuevos magistrados en Pergamino: un paso clave para fortalecer el Poder Judicial de la región

Las dos ceremonias, desarrolladas en ámbitos distintos, estuvieron cargadas de emoción y marcaron la incorporación de dos referentes del ámbito judicial local a cargos de enorme responsabilidad en el servicio de justicia.

A las 11:30 en el salón auditorio del Colegio de Abogados de Pergamino, Pablo Santamarina prestó juramento como nuevo Defensor General del Departamento Judicial Pergamino. El acto fue presidido por el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y reunió a un nutrido público compuesto por familiares, autoridades municipales, legisladores, abogados de la matrícula local, además de magistrados y funcionarios de distintos fueros pertenecientes a los departamentos judiciales de Pergamino, Mercedes, San Nicolás y La Plata, entre otros.

Con esta designación, Santamarina asume la responsabilidad de conducir la Defensoría General, organismo clave en la asistencia legal de quienes carecen de recursos económicos y en la organización del cuerpo de defensores oficiales en la jurisdicción. Durante la ceremonia, el flamante funcionario agradeció el acompañamiento de sus colegas y de su entorno cercano, destacando la trascendencia del compromiso asumido en favor del acceso a la justicia.

Jura Pablo Santamarina Pablo Santamarina. LA OPINION

Villalba al frente del Juzgado Civil y Comercial N° 2

jura mariangeles villalba jueza del juzgado civil y comercial 2 Mariángeles Villalba.

Por la tarde, en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de los Tribunales de Pergamino, tuvo lugar la jura de Mariángeles Villalba como jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2.

La magistrada, que hasta el momento se desempeñaba como secretaria del mismo juzgado, asumirá la conducción de un tribunal que se encontraba vacante desde 2020. Su designación fue celebrada por colegas, abogados particulares, autoridades municipales, legisladores y allegados que participaron del acto protocolar, donde se vivieron momentos de emoción por el reconocimiento a su trayectoria dentro de la justicia local.

Villalba, en sus palabras, agradeció el respaldo de sus seres queridos y el acompañamiento del personal judicial, subrayando el desafío que implica dar respuesta a la creciente demanda en materia civil y comercial en Pergamino.

ok jura mariangeles villalba jueza del juzgado civil y comercial 2 de Pergamino

Jura de los otros dos nuevos magistrados

Con las asunciones de Santamarina y Villalba, el Departamento Judicial Pergamino continúa avanzando en el proceso de normalización de cargos vacantes. En los próximos días se prevé la jura de dos nuevos magistrados: Juan Tomás Godoy, designado fiscal, y Pedro Zanardi, quien asumirá como defensor del fuero penal.

La incorporación de estas nuevas autoridades representa un paso significativo para el fortalecimiento institucional y el mejor funcionamiento del Poder Judicial en Pergamino, con el objetivo de brindar un servicio más ágil, eficiente y cercano a la comunidad.