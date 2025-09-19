viernes 19 de septiembre de 2025
    • Inestabilidad y humedad marcan el clima en Pergamino

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con tiempo variable en Pergamino: lluvias y tormentas para el sábado, y una mejora el domingo.

    19 de septiembre de 2025 - 15:20
    La jornada de este viernes se mantendrá inestable en Pergamino.

    LA OPINION

    La jornada de este viernes se mantendrá inestable en Pergamino, con cielo mayormente nublado y probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche. La humedad, protagonista de los últimos días, seguirá generando un ambiente pesado y con escasa amplitud térmica.

    Sábado con lluvias

    El pronóstico advierte que este sábado será el día más complicado del fin de semana. Se esperan lluvias y tormenta durante toda la jornada, algunas de ellas localmente fuertes, especialmente entre la mañana y la tarde.

    Los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores no se descarta que se superen esas marcas. Además, se anticipan ráfagas intensas de viento y la posibilidad de caída de granizo pequeño en forma aislada.

    Hacia la noche, la situación tenderá a mejorar, con una disminución en la intensidad de los fenómenos, aunque todavía podrían registrarse algunas lluvias y tormentas residuales.

    Domingo con mejoras y descenso de la temperatura

    El domingo traerá mejoras en las condiciones climáticas. Se prevé un descenso de la humedad y de la temperatura, que tendrá una máxima de 18 grados.

    El día será ventoso, con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora. El cielo estará nublado en la madrugada y la mañana, pero se espera que hacia la tarde aparezcan los primeros momentos de sol, marcando un cierre más estable para el fin de semana.

    Fin de semana en Pergamino

    El panorama muestra un fin de semana de contrastes en Pergamino: un sábado de lluvias intensas y tormentas, seguido por un domingo ventoso pero con tendencia a la mejora, que permitirá dejar atrás la fuerte inestabilidad que caracterizó las últimas jornadas.

