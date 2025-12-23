martes 23 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino en modo Navidad: luces, abrazos y postales que invitan a celebrar

    Pergamino ya palpita la Navidad con una cuidada ornamentación dispuesta por el Municipio en distintos espacios públicos.

    23 de diciembre de 2025 - 12:52
    Con luces que abrigan, adornos que emocionan y espacios que convocan, Pergamino ya está lista para celebrar la Navidad.

    Con luces que abrigan, adornos que emocionan y espacios que convocan, Pergamino ya está lista para celebrar la Navidad.

    PERGAMINO AL DIA

    Pergamino ya se vive distinto. A horas de la celebración de la Navidad, la ciudad se transformó con la tradicional ornamentación que cada año invita a vecinos a salir, caminar, encontrarse y capturar postales cargadas de espíritu festivo. Bajo el lema “Pergamino en modo Navidad”, el Municipio dispuso una serie de intervenciones lumínicas y decorativas en distintos puntos estratégicos, pensadas para que todos puedan disfrutar de la magia de esta época.

    Lee además
    taller sobre aprendizaje en pergamino basado en juegos con foco en educacion ambiental

    Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental
    Concentración en el tablero: Tomás Casquero durante una de sus partidas Villa Carlos Paz.

    Tomás Casquero cerró el año con un cuarto puesto en las Finales del Argentino Amateur

    En el Parque Belgrano

    Durante los días previos a la festividad, los espacios públicos fueron preparados con especial dedicación, con el objetivo de acercar la Navidad a cada barrio y convertir a la ciudad en un gran paseo a cielo abierto. Así, el clásico árbol de Navidad se erige nuevamente en el Parque Belgrano, del lado de avenida Hipólito Yrigoyen, como uno de los principales íconos de estas fechas. En el mismo predio, cerca del lago, se instaló una base para sentarse rodeada por la tradicional “M” del logo de Pergamino, un punto ideal para descansar, compartir y tomarse fotos en familia o con amigos.

    Punto panorámico

    En la zona sur

    El Paseo Ribereño también se sumó a la propuesta con una estructura metálica que representa un regalo navideño, ubicada en la intersección de Intendente Biscayart y 9 de Julio. El moño que corona la instalación refuerza la idea de obsequio y sorpresa, convirtiendo al lugar en uno de los puntos más buscados para selfies y recorridas nocturnas.

    El tradicional pesebre

    En tanto, el pesebre lumínico volvió a ocupar un lugar central en la Plaza Merced, recordando el sentido más profundo de la Navidad: el encuentro, la cercanía y el valor de lo simple. En la zona norte de la ciudad, el Parque España, sobre avenida Alsina, luce la palabra lumínica AMOR, un mensaje directo y contundente que acompaña el clima festivo y que invita a detenerse, contemplar y sentir.

    Amor

    Detalles

    La ornamentación se completa con detalles que envuelven al centro comercial y a los principales corredores urbanos. En las torres lumínicas de la peatonal San Nicolás se colocaron coronas navideñas con muérdagos, tan características de esta época, mientras que en el corredor de Avenida de Mayo, avenida Juan B. Justo y el Paseo San Nicolás Norte se desplegaron guirnaldas lumínicas en los colores tradicionales de la Navidad: verde y rojo.

    El mensaje del Municipio de Pergamino

    Desde el Municipio, el mensaje hacia la comunidad refuerza este espíritu: “En esta fecha la ciudad se vive distinto. No te puede faltar ese abrazo con amigos en el arbolito, disfrutar del encanto de las luces, recorrer los centros comerciales, hacer selfies en los puntos panorámicos del Paseo Ribereño y del Parque Belgrano, enamorarte en el Parque España y frenar en el pesebre de la Plaza Merced, que nos recuerda el sentido del encuentro, de estar cerca, de que lo simple importa. Caminá, disfrutá y turisteá en casa”.

    Con luces que abrigan, adornos que emocionan y espacios que convocan, Pergamino ya está lista para celebrar la Navidad, invitando a vivirla en comunidad, con calma, alegría y el corazón abierto.

    Temas
    Seguí leyendo

    Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental

    Tomás Casquero cerró el año con un cuarto puesto en las Finales del Argentino Amateur

    Habilitaciones informó los comercios autorizados en Pergamino para la venta de pirotecnia

    Pergamino: controles para evitar fiestas clandestinas y llaman a la responsabilidad de padres y comerciantes

    Un pergaminense campeón en Chile: Pablo Esper y un semestre histórico con Los Leones

    Alerta en Rosario por un reto viral: adolescentes ingieren hasta diez pastillas de paracetamol

    Invierno excepcional: altos rindes pero fuerte presión sanitaria en trigo y cebada

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    Con 86 pozos en marcha, Pergamino se prepara para afrontar las demandas de agua este verano

    Domingo Carusso: en la música y en la comunicación, un hombre comprometido con la difusión de la cultura

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Diversas áreas del Municipio participaron de manera articulada con el objetivo de acercar servicios, facilitar trámites y fortalecer el vínculo con la comunidad.

    La Muni en tu Barrio llevó servicios, trámites y actividades al barrio Hernández

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La mesa navideña argentina suele incluir preparaciones como el vitel toné, la ensalada rusa, matambre arrollado y pionono. El pan dulce es el gran protagonista de las fiestas, con frutas abrillantadas, frutos secos o chocolate.

    Qué se come en Navidad en Argentina: platos típicos para hacer
    ¿Cómo y por qué los empleados públicos de Provincia tendrán un fin de semana de 5 días en plena Navidad?

    ¿Cómo y por qué los empleados públicos de Provincia tendrán un fin de semana de 5 días en plena Navidad?

    Somisa se consagró campeón en sexta división

    Fútbol San Nicolás: Somisa se consagró campeón en sexta división tras vencer a Regatas Azul por 1 a 0

    Sensación pegote en verano: ¿por qué hay días más agobiantes que otros?

    Sensación pegote en verano: ¿por qué hay días más agobiantes que otros?

    Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental

    Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental