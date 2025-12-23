Pergamino en modo Navidad: luces, abrazos y postales que invitan a celebrar

Con luces que abrigan, adornos que emocionan y espacios que convocan, Pergamino ya está lista para celebrar la Navidad.

Pergamino ya se vive distinto. A horas de la celebración de la Navidad , la ciudad se transformó con la tradicional ornamentación que cada año invita a vecinos a salir, caminar, encontrarse y capturar postales cargadas de espíritu festivo. Bajo el lema “Pergamino en modo Navidad”, el Municipio dispuso una serie de intervenciones lumínicas y decorativas en distintos puntos estratégicos, pensadas para que todos puedan disfrutar de la magia de esta época.

Durante los días previos a la festividad, los espacios públicos fueron preparados con especial dedicación, con el objetivo de acercar la Navidad a cada barrio y convertir a la ciudad en un gran paseo a cielo abierto. Así, el clásico árbol de Navidad se erige nuevamente en el Parque Belgrano, del lado de avenida Hipólito Yrigoyen, como uno de los principales íconos de estas fechas. En el mismo predio, cerca del lago, se instaló una base para sentarse rodeada por la tradicional “M” del logo de Pergamino, un punto ideal para descansar, compartir y tomarse fotos en familia o con amigos.

El Paseo Ribereño también se sumó a la propuesta con una estructura metálica que representa un regalo navideño, ubicada en la intersección de Intendente Biscayart y 9 de Julio. El moño que corona la instalación refuerza la idea de obsequio y sorpresa, convirtiendo al lugar en uno de los puntos más buscados para selfies y recorridas nocturnas.

En tanto, el pesebre lumínico volvió a ocupar un lugar central en la Plaza Merced , recordando el sentido más profundo de la Navidad: el encuentro, la cercanía y el valor de lo simple. En la zona norte de la ciudad, el Parque España , sobre avenida Alsina, luce la palabra lumínica AMOR, un mensaje directo y contundente que acompaña el clima festivo y que invita a detenerse, contemplar y sentir.

Amor

Detalles

La ornamentación se completa con detalles que envuelven al centro comercial y a los principales corredores urbanos. En las torres lumínicas de la peatonal San Nicolás se colocaron coronas navideñas con muérdagos, tan características de esta época, mientras que en el corredor de Avenida de Mayo, avenida Juan B. Justo y el Paseo San Nicolás Norte se desplegaron guirnaldas lumínicas en los colores tradicionales de la Navidad: verde y rojo.

El mensaje del Municipio de Pergamino

Desde el Municipio, el mensaje hacia la comunidad refuerza este espíritu: “En esta fecha la ciudad se vive distinto. No te puede faltar ese abrazo con amigos en el arbolito, disfrutar del encanto de las luces, recorrer los centros comerciales, hacer selfies en los puntos panorámicos del Paseo Ribereño y del Parque Belgrano, enamorarte en el Parque España y frenar en el pesebre de la Plaza Merced, que nos recuerda el sentido del encuentro, de estar cerca, de que lo simple importa. Caminá, disfrutá y turisteá en casa”.

Con luces que abrigan, adornos que emocionan y espacios que convocan, Pergamino ya está lista para celebrar la Navidad, invitando a vivirla en comunidad, con calma, alegría y el corazón abierto.