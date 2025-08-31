domingo 31 de agosto de 2025
    • Operativos de saturación en Pergamino: ocho aprehendidos en controles conjuntos con la UTOI San Nicolás

    Fueron recorridas, identificación de personas y registros vehiculares para prevenir delitos, desalentar ilícitos y fortalecer la presencia policial en barrios.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    31 de agosto de 2025 - 11:26
    saturacion operativos policiales de controles vehiculares y de personas en la ciudad de Pergamino y las localidades 001

    Durante el viernes 29 y el sábado 30 de agosto se llevaron a cabo en Pergamino importantes operativos de saturación dispuestos por la Policía de la Provincia y supervisados por el Ministerio de Seguridad bonaerense, con la participación de todas las dependencias locales y el escuadrón UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) proveniente de San Nicolás.

    En la ciudad de Pergamino y en las localidades montaron operativos de controles vehiculares y de personas involucrando a comisarías y dependencias descentralizadas de la Policía y de la Agencia Municipal de Seguridad (AMS).

    Los controles se desplegaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con recorridas, identificación de personas y registros vehiculares orientados a prevenir delitos, desalentar ilícitos en flagrancia y fortalecer la presencia policial en barrios con mayor conflictividad.

    Como resultado de los procedimientos, se registraron ocho aprehensiones vinculadas a distintos hechos delictivos y contravenciones.

    Ocho aprehendidos

    Un sujeto de 20 años y otro de 19 fueron aprehendidos por tentativa de robo agravado en la modalidad de sustracción de motocicletas.

    Un individuo de 34 años fue sorprendido con cocaína fraccionada, mientras que otro de 27 también quedó detenido al hallársele 18 envoltorios con la misma sustancia, por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

    Un sujeto de 42 años fue interceptado en flagrancia al intentar sustraer una bicicleta en la vía pública.

    Una mujer de 49 años fue reducida tras intentar hurtar mercaderías en un supermercado céntrico mediante la modalidad conocida como “mechera”.

    Un individuo de 19 años fue aprehendido tras cometer un robo consumado.

    Finalmente, un sujeto de 43 años sobre quien pesaba un pedido de captura para internación quedó a disposición de la Justicia.

    Las personas detenidas fueron trasladadas a distintas comisarías de la ciudad, donde se labraron las actuaciones judiciales correspondientes con intervención de la UFI N° 7 y demás fiscalías en turno.

    Voceros policiales resaltaron que este tipo de dispositivos de saturación tienen por objetivo “llevar tranquilidad a los vecinos y marcar presencia activa del Estado en la prevención del delito”, al tiempo que confirmaron que continuarán realizándose en distintos barrios de Pergamino en coordinación con la UTOI y fuerzas especiales de la región.

