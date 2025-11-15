sábado 15 de noviembre de 2025
    • Un sábado sofocante en Pergamino que podría cerrar con tormentas fuertes

    Con 33 grados como antesala, Pergamino entra en alerta ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias intensas y ráfagas de viento.

    15 de noviembre de 2025 - 15:48
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes que podrían llegar en la tarde noche de este sábado.

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes que podrían llegar en la tarde noche de este sábado.

    LA OPINION

    Después de un sábado con un calor plenamente veraniego en Pergamino (el termómetro llegó a los 33 grados), la ciudad se prepara para un cambio abrupto de condiciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes que podrían llegar en la tarde noche.

    Los peregrinos harán noche en  Guerrico y este domingo temprano volverán a la ruta para llegar a Pergamino alrededor de las 19:00.

    Caminando con María Crescencia: más de 50 fieles peregrinan hacia Pergamino

    Sábado 15 de noviembre - Versión PDF

    Edición impresa del sábado 15 de noviembre. Archivo disponible en PDF

    De acuerdo con el organismo, los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 80 km/h y posible caída de granizo. Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser aún mayores.

    El SMN informó además que entre la madrugada y la mañana del domingo las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva.

    Un domingo fresco y ventoso tras el temporal

    Luego del pasaje de tormentas, el domingo presentará un marcado descenso térmico. La temperatura máxima será de apenas 20 grados, mientras que la mínima rondará los 15 grados.

    El viento del sector sur se intensificará durante la tarde y podría presentar ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, lo que reforzará la sensación de frescura después del calor agobiante del sábado.

    Lunes primaveral y martes en ascenso

    El comienzo de la semana traerá un alivio y un clima más estable. El lunes se perfila como un día primaveral, con temperaturas moderadas que no superarán los 22 grados.

    Sin embargo, el martes volverá a sentirse el ascenso térmico: la máxima está prevista en torno a los 27 grados, anticipando nuevamente un ambiente cálido en la región.

    Caminando con María Crescencia: más de 50 fieles peregrinan hacia Pergamino

    Sábado 15 de noviembre - Versión PDF

    Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

    Racing y Juventud afrontan un sábado clave en el Torneo Regional Amateur

    Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino

    Semana de obras en Pergamino: profundizan los planes de mantenimiento en los barrios

    Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

    El Colegio Industrial presenta "INDU 4.0: Tecno-Hub", una muestra que anticipa el futuro

    Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

    Viernes 14 de noviembre - Versión PDF

    Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

    Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

    Un sábado sofocante en Pergamino que podría cerrar con tormentas fuertes

    Un sábado sofocante en Pergamino que podría cerrar con tormentas fuertes
    Caminando con María Crescencia: más de 50 fieles peregrinan hacia Pergamino

    Caminando con María Crescencia: más de 50 fieles peregrinan hacia Pergamino

    Sábado 15 de noviembre - Versión PDF

    Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

    Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

    Incendio en Ezeiza: aseguran que "ya no hay peligro para la población"

    Incendio en Ezeiza: aseguran que "ya no hay peligro para la población"