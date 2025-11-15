Un sábado sofocante en Pergamino que podría cerrar con tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes que podrían llegar en la tarde noche de este sábado.

Después de un sábado con un calor plenamente veraniego en Pergamino (el termómetro llegó a los 33 grados), la ciudad se prepara para un cambio abrupto de condiciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes que podrían llegar en la tarde noche.

De acuerdo con el organismo, los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 80 km/h y posible caída de granizo. Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser aún mayores.

El SMN informó además que entre la madrugada y la mañana del domingo las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva.

Luego del pasaje de tormentas, el domingo presentará un marcado descenso térmico. La temperatura máxima será de apenas 20 grados, mientras que la mínima rondará los 15 grados.

El viento del sector sur se intensificará durante la tarde y podría presentar ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, lo que reforzará la sensación de frescura después del calor agobiante del sábado.

Lunes primaveral y martes en ascenso

El comienzo de la semana traerá un alivio y un clima más estable. El lunes se perfila como un día primaveral, con temperaturas moderadas que no superarán los 22 grados.

Sin embargo, el martes volverá a sentirse el ascenso térmico: la máxima está prevista en torno a los 27 grados, anticipando nuevamente un ambiente cálido en la región.