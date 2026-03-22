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    • Municipales de San Nicolás acordaron un aumento del 40% que se cobrará con los sueldos de abril

    En San Nicolás el Departamento Ejecutivo Municipal y el sindicato cerraron una suba del 40% al básico. El incremento impactará desde abril.

    22 de marzo de 2026 - 10:40
    El Ejecutivo municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales alcanzaron un acuerdo salarial que establece un incremento del 40%, el cual impactará directamente en el salario básico.

    El Ejecutivo municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales alcanzaron un acuerdo salarial que establece un incremento del 40%, el cual impactará directamente en el salario básico.

    Opinando San Nicolás

    El Departamento Ejecutivo municipal de San Nicolás y el Sindicato de Trabajadores Municipales alcanzaron un acuerdo salarial que establece un incremento del 40% sobre el salario básico, en el marco de las negociaciones paritarias. La mejora será liquidada con los haberes correspondientes al mes de abril y alcanzará a todo el personal.

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    Aumento del 40% para trabajadores municipales: cómo impacta en los salarios

    El entendimiento establece que la suba será aplicada directamente sobre el salario básico, lo que implica un efecto positivo no solo en el ingreso mensual inmediato, sino también en adicionales, antigüedad y otros conceptos vinculados.

    Desde el Gobierno local destacaron que el objetivo central de la medida es recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores municipales en un contexto económico complejo, marcado por la presión inflacionaria y la pérdida de ingresos reales en los últimos meses.

    Asimismo, se remarcó que el incremento alcanzará a todas las categorías del escalafón, garantizando una mejora generalizada en los haberes del personal.

    Negociación paritaria: acuerdo entre el intendente y el gremio

    El acuerdo fue resultado de una serie de reuniones entre el intendente Santiago Passaglia y la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales, en las que se analizaron distintas variables económicas y presupuestarias.

    Fuentes oficiales señalaron que las conversaciones se desarrollaron en un clima de diálogo, con el objetivo de encontrar un punto de equilibrio entre las posibilidades financieras del municipio y las demandas del sector trabajador.

    Por su parte, desde el gremio valoraron el resultado alcanzado, al considerar que representa un avance significativo en la recomposición salarial de los empleados municipales.

    Salarios municipales: cuándo se cobra el aumento

    Según se informó, el incremento del 40% será abonado con los sueldos correspondientes al mes de abril, por lo que los trabajadores verán reflejada la mejora en el próximo recibo.

    Este esquema permite una aplicación inmediata del acuerdo, evitando escalonamientos y asegurando un impacto directo en el bolsillo de los empleados.

    En tanto, no se descarta que en los próximos meses se retomen las negociaciones paritarias, en función de la evolución de la inflación y la situación económica general, con el objetivo de continuar monitoreando el poder adquisitivo del sector.

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