viernes 26 de septiembre de 2025
    • Misterio en Baradero: el motor de la motoniveladora de Alsina desapareció entre talleres y trámites

    Entre rectificaciones, presupuestos inflados y promesas incumplidas, el motor de una motoniveladora de Alsina sigue sin aparecer. El municipio nunca lo recuperó.

    26 de septiembre de 2025 - 11:42
    misterio en Baradero: desaparece el motor de una motoniveladora de Alsina

    misterio en Baradero: desaparece el motor de una motoniveladora de Alsina

    FM Tiempo

    Una historia absurda con el motor como protagonista: El motor de la motoniveladora municipal de la localidad de Alsina se convirtió en el eje de uno de los casos más insólitos de la gestión pública reciente en Baradero. Lo que comenzó como un desperfecto menor terminó en un conflicto administrativo, técnico y político que aún hoy —años después— no tiene resolución clara.

    “Era una pavada”: así empezó todo

    Según relató el exdelegado Luis “Pichi” Caviglia, todo comenzó cuando detectaron que la motoniveladora había perdido presión. “El motor lo mandé a rectificar. Hicimos todos los trámites, pidieron el presupuesto y se aprobó. Lo llevamos a San Andrés de Giles”, explicó. Pero lo que parecía una reparación sencilla se fue complicando con el tiempo.

    “El mecánico me subía los precios todo el tiempo, no me lo entregaba. Un día fui con el delegado de Portela, que era mecánico, a hablar con ellos”, recordó.

    Rectificaciones, reclamos y presupuestos inflados

    El relato incluye reclamos por presupuestos sospechosos y promesas que nunca se cumplieron. “Me dijeron que había que cambiar el turbo, me estaban inflando la deuda. Fui a hablar con Fernanda, le conté y se armó un quilombo”, contó Caviglia.

    Finalmente, el motor fue devuelto a Baradero. Pero no en condiciones: “Volvió desarmado, lavado y en un cajón. Lo llevamos a un mecánico local que prometió armarlo, pero después me dijo que no sabía mucho del tema”.

    Promesas rotas y final de gestión

    Caviglia asegura que le informó a su sucesora, Tita, dónde estaba el motor, con la esperanza de que pudieran recuperarlo. También intervino el excoordinador de delegaciones, Cejas, quien indicó que desde el Municipio le aseguraron que iban a comprar un motor nuevo. “Todo esto empezó por cambiar un aro. Así terminó este quilombo”, lamentó.

    “La máquina ya no sirve”

    El actual delegado, Ariel “Kicho” Virrzi, ratificó el relato: “Sabía algo, pero no lo confirmé hasta que hablé con Néstor López, el maquinista. Me dijo que se había mandado a rectificar. Fui al mecánico, me contó que le faltaban repuestos. Y además, la máquina ya no anda más. Está tirada desde hace años”.

    Virrzi no pudo confirmar si el municipio alguna vez retiró los restos del motor: “Si no lo hicieron, tiene que estar en el taller del mecánico”.

    Con información de la entrevista de FmTiempo

