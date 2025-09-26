Misterio en Baradero: el motor de la motoniveladora de Alsina desapareció entre talleres y trámites

Una historia absurda con el motor como protagonista: El motor de la motoniveladora municipal de la localidad de Alsina se convirtió en el eje de uno de los casos más insólitos de la gestión pública reciente en Baradero . Lo que comenzó como un desperfecto menor terminó en un conflicto administrativo, técnico y político que aún hoy —años después— no tiene resolución clara.

Según relató el exdelegado Luis “Pichi” Caviglia , todo comenzó cuando detectaron que la motoniveladora había perdido presión . “El motor lo mandé a rectificar. Hicimos todos los trámites, pidieron el presupuesto y se aprobó. Lo llevamos a San Andrés de Giles”, explicó. Pero lo que parecía una reparación sencilla se fue complicando con el tiempo .

“El mecánico me subía los precios todo el tiempo, no me lo entregaba. Un día fui con el delegado de Portela, que era mecánico, a hablar con ellos”, recordó.

El relato incluye reclamos por presupuestos sospechosos y promesas que nunca se cumplieron. “Me dijeron que había que cambiar el turbo, me estaban inflando la deuda. Fui a hablar con Fernanda, le conté y se armó un quilombo”, contó Caviglia.

Finalmente, el motor fue devuelto a Baradero. Pero no en condiciones: “Volvió desarmado, lavado y en un cajón. Lo llevamos a un mecánico local que prometió armarlo, pero después me dijo que no sabía mucho del tema”.

Promesas rotas y final de gestión

Caviglia asegura que le informó a su sucesora, Tita, dónde estaba el motor, con la esperanza de que pudieran recuperarlo. También intervino el excoordinador de delegaciones, Cejas, quien indicó que desde el Municipio le aseguraron que iban a comprar un motor nuevo. “Todo esto empezó por cambiar un aro. Así terminó este quilombo”, lamentó.

“La máquina ya no sirve”

El actual delegado, Ariel “Kicho” Virrzi, ratificó el relato: “Sabía algo, pero no lo confirmé hasta que hablé con Néstor López, el maquinista. Me dijo que se había mandado a rectificar. Fui al mecánico, me contó que le faltaban repuestos. Y además, la máquina ya no anda más. Está tirada desde hace años”.

Virrzi no pudo confirmar si el municipio alguna vez retiró los restos del motor: “Si no lo hicieron, tiene que estar en el taller del mecánico”.

Con información de la entrevista de FmTiempo