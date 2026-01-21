Millonaria estafa a un comercio: sustrajeron más de 10 millones de pesos mediante una maniobra informática

La estafa tiene toda la característica de ser a través del sistema pishing, donde un virus le brinda el control a los integrantes de la organización criminal para tomar el control de las operaciones de la computadora y al usuario se le apaga y le da error el encendido para no poder controlar el sistema.

Un comerciante de Pergamino denunció ante la Fiscalía General una sofisticada estafa que terminó con el vaciamiento de la cuenta de su empresa, "E VIDAURRETA S.A.". El hecho, que guarda las características de un ataque tipo phishing, ocurrió el pasado jueves 15 de enero de 2026, cuando los delincuentes lograron vulnerar el acceso a su cuenta de Mercado Pago.

De acuerdo con las fuentes, el incidente se originó cuando una empleada administrativa de la firma intentó consultar el saldo de la cuenta corporativa desde la computadora de la empresa. Para acceder, el sistema solicitó un código de verificación que fue enviado al teléfono celular de la firma.

Al ingresar dicho código en la PC, se inició un proceso inusual con una "barra de carga" que se repitió en varias oportunidades hasta que, finalmente, la computadora se bloqueó por completo. Este tipo de comportamiento es característico de los ataques de phishing o malware, donde los delincuentes interceptan las credenciales de acceso mientras simulan un error técnico en el sistema del usuario.

El robo no fue advertido de inmediato. Fue recién el lunes 19 de enero cuando el titular de la firma, al intentar realizar una operación comercial, notó la irregularidad. Tras superar la verificación facial de seguridad, Vidaurreta comprobó con sorpresa que de la cuenta faltaban exactamente $10.060.000.

Al solicitar el resumen de movimientos a la plataforma, se constató que los delincuentes realizaron dos transferencias consecutivas de $5.030.000 cada una. Los fondos fueron destinados a cuentas del banco BBVA Argentina a nombre de dos individuos: Gabriel An Bulacio y Jose Daniel Calle, cuyos datos de CUIT y CBU ya han sido incorporados a la causa judicial.

Sin respuestas de la plataforma

A pesar de haber iniciado el reclamo formal ante Mercado Pago (bajo el número de caso 430242483), el comerciante recibió una notificación por correo electrónico informándole que no era posible recuperar el saldo sustraído.

La denuncia ha sido ratificada ante las autoridades judiciales de Pergamino, y se han aportado como prueba capturas de pantalla de las operaciones y el testimonio de la empleada que presenció el bloqueo de la terminal. La víctima busca que se investigue el rastro del dinero y la identidad de los titulares de las cuentas receptoras para intentar recuperar el capital de su comercio