Código rojo de Interpol para detener a un convicto condenado por abuso sexual en manada a una adolescente

Interpol está haciendo circular el código rojo en todo el ámbito nacional y en los países asociados.

La ficha roja de Interpol ordena la detención nacional e internacional del convicto declarado prófugo de la Justicia.

La Justicia argentina solicitó la captura internacional de un sujeto, condenado a diez años de prisión por su participación en el abuso sexual en manada de una adolescente, ocurrido el 11 de enero de 2018 en nuestra ciudad. El pedido motivó que Interpol emitiera un Código Rojo, es decir, la máxima alerta internacional para localizar y detener a una persona.

La medida fue dispuesta luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino, que lo había condenado en noviembre de 2022, ordenara la revocación de su arresto domiciliario ante el riesgo de fuga. Cuando efectivos fueron a detenerlo para que continuara su pena en prisión, el hombre ya no se encontraba en su domicilio, a pesar de estar bajo control electrónico. Desde entonces, permanece prófugo.

Los hechos por los que fue condenado Convicto ocurrieron en la madrugada del 11 de enero de 2018 durante una reunión juvenil en Pergamino. La víctima, una adolescente se encontraba en estado de vulnerabilidad debido al consumo de alcohol y medicación recetada por un tratamiento de salud mental.

Según probó la investigación judicial, inicialmente dos jóvenes la llevaron en un vehículo y comenzaron a abusar de ella, primero en el interior del auto y luego en el baño de una vivienda. Durante esa secuencia se difundió una fotografía a un grupo de WhatsApp que motivó la llegada de otros cuatro varones, entre ellos Un sujeto.

El fallo determinó que, al arribar, Convicto y los otros jóvenes ingresaron al baño y continuaron los abusos sexuales de manera grupal. Además, uno de los agresores filmó la escena con su teléfono celular. Posteriormente, la víctima fue trasladada en el automóvil de Convicto a otra vivienda, lo que reforzó su participación en la cadena de ataques sexuales.

Condenas y procesos paralelos

El proceso judicial tuvo diferentes derivaciones: dos de los implicados fueron condenados en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a su edad al momento del hecho.

Los otros tres implicados tuvieron distintos veredictos en la Justicia ordinaria, con penas de distinta magnitud.

Uno de los acusados resultó absuelto por un jurado popular, que no alcanzó la mayoría necesaria para declarar su responsabilidad penal.

Convicto y otro de los implicados, en cambio, fueron hallados culpables de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, una figura prevista en el artículo 119 del Código Penal, y recibió diez años de prisión efectiva.

Una condena firme y no prescriptible

La sentencia condenatoria fue dictada el 25 de noviembre de 2022 en la causa PE-481-2019. Tras agotar las instancias en la Justicia bonaerense, la defensa solo podía recurrir a la Corte Suprema de la Nación. Mientras tanto, Convicto permanecía en su casa con tobillera electrónica, bajo la modalidad de arresto domiciliario, pero la decisión del tribunal de revocar ese beneficio lo llevó a fugarse.

De acuerdo con los registros judiciales, al momento de emitirse la orden de captura le restaban dos años y siete meses de condena por cumplir. Cabe subrayar que la condena no prescribe, lo que significa que, aunque pasen los años, deberá cumplir la totalidad de la pena cuando sea recapturado.

El alcance del Código Rojo de Interpol

El Código Rojo es la notificación más grave que emite Interpol. Su función es alertar a las fuerzas de seguridad de los 196 países miembros para que, en caso de detectar al prófugo, lo detengan de manera preventiva y se inicie el trámite de extradición.

En este caso, la solicitud argentina fue formalizada bajo la referencia EX 24630/25 de la Oficina Central Nacional (OCN) de Buenos Aires. El pedido señala que, de ser localizado, se dé aviso inmediato a la representación local de Interpol y a la Secretaría General de la organización.

Las autoridades judiciales también informaron que Convicto se encuentra bajo tratamiento psicológico, circunstancia que fue registrada en el expediente, aunque no exime del cumplimiento de la pena.

Una búsqueda internacional

Desde su fuga, los investigadores trabajan con hipótesis sobre su posible paradero, pero hasta el momento no hubo resultados positivos. Con la emisión de la notificación internacional, se amplía la búsqueda a escala global.

La decisión de solicitar la intervención de Interpol refleja la gravedad del delito, la trascendencia social del caso y la necesidad de garantizar que el condenado cumpla la sentencia firme que pesa sobre él.