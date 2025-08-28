jueves 28 de agosto de 2025
    • Una joven de 23 años sufrió una brutal agresión de su pareja en Pergamino

    La mujer fue hospitalizada durante la madrugada del jueves tras ser víctima de un grave episodio de violencia de género en una vivienda de calle Santa Cruz.

    28 de agosto de 2025 - 21:47
    La joven agredida por su pareja señaló al agresor.

    La joven agredida por su pareja señaló al agresor.

    LA OPINION

    En la madrugada de este jueves, alrededor de la 1:00, personal policial acudió a un domicilio de calle Santa Cruz al 1700 tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho de violencia intrafamiliar. Al arribar, los efectivos entrevistaron a una joven de 23 años que relató haber sido agredida físicamente por su pareja momentos antes.

    Según consta en el parte, el agresor abandonó la vivienda antes de la llegada de los uniformados, por lo que al momento del procedimiento no pudo ser aprehendido.

    La víctima presentaba múltiples lesiones visibles y fue asistida por una ambulancia del SAME, a cargo de una médica de emergencias que dispuso su inmediato traslado al Hospital San José. Allí, el parte médico de guardia confirmó que la joven sufrió traumatismo facial, tabique nasal desviado, inflamación en el pómulo izquierdo, lesiones en el dedo pulgar de la mano izquierda y riesgo de perder tres piezas dentales. La mujer quedó internada en observación, sin riesgo de vida, pero con lesiones graves cuya evolución será monitoreada en los próximos días.

    Violencia de género

    LOPEZ AGUSTINA mujer agredida

    La Policía recepcionó la denuncia de la víctima, que fue contenida por integrantes del Equipo Interdisciplinario y derivada a la Dirección de la Mujer para su acompañamiento. Se dispuso además una medida de prohibición de acercamiento contra el acusado y la realización de recorridas preventivas en la zona cada dos horas por un plazo de 48 horas.

    La causa, caratulada como “lesiones”, quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, a cargo de la fiscal de turno. Desde el Juzgado de Garantías interviniente se aguarda la adopción de nuevas medidas en el marco de la investigación.

    El caso se suma a la preocupante serie de episodios de violencia de género registrados en la ciudad, lo que vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento a las víctimas.

