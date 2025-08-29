Aumentan las cuotas en colegios privados bonaerenses desde septiembre

Un nuevo aumento: A partir del 1° de septiembre , los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que reciben subvención estatal aplicarán un nuevo aumento en las cuotas mensuales . La medida, autorizada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense , contempla un incremento del 2,8% y alcanza a todos los niveles educativos: Inicial, Primario, Secundario, Técnico, Artístico, Agrario y Superior.

El ajuste fue habilitado luego del último acuerdo paritario docente , y se suma a la actualización que ya había sido aplicada en julio . En ambas oportunidades, el fundamento oficial fue el mismo: la necesidad de que los aranceles acompañen el crecimiento de la masa salarial docente, sin dejar de considerar las condiciones económicas de las familias.

El cuadro tarifario bonaerense establece valores diferenciados según el nivel educativo y el porcentaje de subsidio estatal que recibe cada institución. A continuación, los montos fijados para septiembre de 2025:

Nivel Secundario

Cuota plena: $32.160

Con 80% de subsidio: $60.930

Con 70%: $84.510

Con 60%: $124.240

Con 50%: $137.080

Con 40%: $171.310

Escuelas técnicas, agrarias y artísticas

Cuota base: $37.070

Con 80%: $69.730

Con 70%: $96.120

Con 60%: $142.290

Con 50%: $160.490

Con 40%: $196.060

Nivel Superior

Arancel sin subsidio: $42.020

Con 80% de ayuda oficial: $73.260

Con 70%: $94.020

Con 60%: $119.280

Con 50%: $133.610

Con 40%: $167.330

Cómo deben informar las escuelas los nuevos valores

La resolución establece que los establecimientos deben comunicar los nuevos aranceles a las familias antes del 15 de septiembre, con una declaración jurada que detalle:

El nuevo valor de la cuota.

El porcentaje de subsidio estatal que percibe la institución.

La factura correspondiente.

Esta documentación debe enviarse en formato digital a las familias, aunque también se debe conservar una copia física para ser presentada ante las autoridades si así se requiere.

Además, se recuerda que todas las escuelas subvencionadas en la provincia deben cobrar un máximo de diez cuotas mensuales al año.

Qué dicen desde los colegios privados

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), su secretario ejecutivo, Martín Zurita, explicó que los aumentos aprobados tienen una causa directa en la paritaria docente, y que no contemplan el resto de los costos crecientes que enfrentan los establecimientos.

“Lamentablemente, para nuestro sector solo hay actualización cuando se negocia el salario docente. Pero entre el 80% y el 90% de la cuota de un colegio corresponde a salarios. El resto —servicios, mantenimiento edilicio, conectividad, tecnología— no se considera, y eso achica los márgenes”, indicó.

Zurita reconoció que el aumento del 2,8% es menor al alza de otros costos esenciales:

“Vamos atrás con la luz, el gas, el agua, el internet. Esos gastos aumentaron muy por encima de lo que se puede trasladar a las cuotas”, advirtió.

A pesar de las dificultades, desde AIEPBA destacaron el esfuerzo de las instituciones para sostener su funcionamiento:

“Las escuelas hacen un gran esfuerzo para que este aumento no altere el día a día. Somos conscientes de la responsabilidad que implica educar a nuestros niños y jóvenes. El objetivo siempre es mantener la calidad educativa en un sistema sustentable”.

Un escenario en tensión

El nuevo aumento se da en un contexto de fuerte presión económica para muchas familias bonaerenses, que deben afrontar cuotas que, si bien están reguladas por el Estado, se tornan difíciles de sostener cuando se combinan con otros aumentos —como transporte, útiles o comedores—.

Desde el gobierno provincial subrayan que los aranceles están directamente vinculados a la política salarial docente, y que los valores actuales fueron definidos en base a los acuerdos alcanzados con los gremios del sector.

Más allá de las explicaciones técnicas, el aumento de septiembre vuelve a poner sobre la mesa una tensión ya conocida: cómo sostener la educación privada subsidiada en un contexto de inflación, caída del poder adquisitivo y costos operativos en alza. Una pregunta que no parece tener, por ahora, una respuesta definitiva.