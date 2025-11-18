martes 18 de noviembre de 2025
    • Verano seguro en Pergamino: capacitaron a personal de colonias para la temporada de pileta

    El personal de colonias de verano se sigue capacitando para la temporada estival en Pergamino y los pueblos que tendrán natatorios habilitados.

    18 de noviembre de 2025 - 14:36
    Ya se trabaja para un verano seguro en Pergamino

    Pensando en la venidera temporada de verano, alrededor de 200 personas formaron parte de una importante capacitación que se realizó este sábado en la Villa Olímpica. La misma estuvo dirigida a trabajadores de clubes e instituciones que brindan servicios relacionados con la temporada veraniega.

    temporada de verano en pergamino: capacitacion para personal de los clubes

    Temporada de Verano en Pergamino: capacitación para personal de los clubes
    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Pergamino

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados

    Un verano seguro en Pergamino

    A través de esta jornada, organizada por la Municipalidad de Pergamino, se buscó fortalecer las capacidades de quienes gestionan y trabajan en clubes e instituciones deportivos para que la temporada de verano sea segura potenciando la experiencia de los socios y la comunidad.

    La bienvenida estuvo a cargo del subsecretario de Deportes, de Gustavo Ciuffo, luego se continuó con la capacitación sobre rescate en Agua, a cargo de Pablo Marro, quien dio paso al director de Defensa Civil, José María Mollo quien abordó el Manejo de matafuegos, siguió con emergencia/urgencia, activación del SEM, aspectos legales, RCP y uso del DEA.

    Más trabajo y controles

    Luego el equipo de Bromatología, representado por Camila Abrigó, compartió las 5 claves de inocuidad y medidas de prevención para evitar Enfermedades Transmitidas por los alimentos. También habló sobre los cuidados que se deben tener durante la manipulación de alimentos en los campamentos, hamburgueseadas y eventos que se realicen durante la temporada.

