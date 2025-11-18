Verano seguro en Pergamino: capacitaron a personal de colonias para la temporada de pileta

Pensando en la venidera temporada de verano, alrededor de 200 personas formaron parte de una importante capacitación que se realizó este sábado en la Villa Olímpica. La misma estuvo dirigida a trabajadores de clubes e instituciones que brindan servicios relacionados con la temporada veraniega.

Un verano seguro en Pergamino A través de esta jornada, organizada por la Municipalidad de Pergamino, se buscó fortalecer las capacidades de quienes gestionan y trabajan en clubes e instituciones deportivos para que la temporada de verano sea segura potenciando la experiencia de los socios y la comunidad.

La bienvenida estuvo a cargo del subsecretario de Deportes, de Gustavo Ciuffo, luego se continuó con la capacitación sobre rescate en Agua, a cargo de Pablo Marro, quien dio paso al director de Defensa Civil, José María Mollo quien abordó el Manejo de matafuegos, siguió con emergencia/urgencia, activación del SEM, aspectos legales, RCP y uso del DEA.

Más trabajo y controles Luego el equipo de Bromatología, representado por Camila Abrigó, compartió las 5 claves de inocuidad y medidas de prevención para evitar Enfermedades Transmitidas por los alimentos. También habló sobre los cuidados que se deben tener durante la manipulación de alimentos en los campamentos, hamburgueseadas y eventos que se realicen durante la temporada.

