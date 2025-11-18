Soberanía en debate: llega a Pergamino una charla de Gustavo Campana

Gustavo Campana es periodista y escritor. PAGINA 12

El reconocido periodista y escritor Gustavo Campana llegará este jueves a Pergamino para ofrecer una charla titulada “Soberanía nacional en disputa: no hay dos modelos”, una propuesta que invita a reflexionar sobre las tensiones actuales en torno al proyecto de país y la defensa de los derechos colectivos.

En el Sitio de Memoria El encuentro se realizará a las 19:00 en el Sitio de Memoria (ex Comisaría Primera), ubicado en Dorrego 656, en el marco del ciclo de charlas impulsado por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino.

¿Quién es Gustavo Campana? Campana, conductor en Radio Nacional y AM750, inició su trayectoria periodística en 1981 como redactor de “Minuto en el básquet” y, desde entonces, desarrolló una extensa carrera en medios como Radio Rivadavia, Ciudad, Excelsior, La Red, Splendid, América y Viva FM. En televisión integró los equipos de CVN y Telefé Internacional, además de desempeñarse como redactor en Diario sobre diarios y director de Diario del Fútbol.

La charla será abierta a la comunidad y no requiere inscripción previa. Una oportunidad para escuchar a una voz referencial del periodismo argentino y compartir un espacio de reflexión colectiva.

