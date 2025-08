¿Baja en la lista de Ricardo Alessandro en Salto?. Polémico audio y luego Malandra se desdijo y redobló la apuesta

Denuncias por maltrato y violencia

En los audios que circularon por grupos de WhatsApp de Salto, Malandra acusa al jefe comunal de maltratarlo verbalmente durante una sesión de fotos con precandidatos. “Me dijo que gracias a mí, el no estoy en ninguna lista”, se escucha decir al odontólogo en uno de los audios. En otro fragmento, asegura:

“Voy a presentar la renuncia ante la Junta Electoral y voy a denunciar por malos tratos y violencia del señor intendente. Todos van a ser citados en la declaratoria”.

Según relató, el hecho se produjo en el contexto de la preparación de la campaña electoral de cara a las legislativas del 7 de septiembre, cuando se estaban tomando las imágenes de campaña de los precandidatos. Allí, Malandra señala que Alessandro lo habría agravado frente a otras personas.

“No lo quiere nadie”

Más allá de lo institucional, la renuncia de Malandra fue acompañada por declaraciones de alto voltaje. En uno de los audios se lo escucha calificar a Ricardo Alessandro de “energúmeno” y lanzar una frase lapidaria:

“No lo quiere nadie”.

También agregó que su exclusión de la lista fue una decisión “por un cuarto concejal”, lo que habría generado su enojo y posterior renuncia.

Repercusiones en la política local y el entendimiento luego.

La salida del Dr. Malandra no solo deja un vacío en la nómina oficialista, sino que genera ruido en el armado del PJ de Salto, que busca mantener la cohesión de cara a una elección clave para el Concejo Deliberante.

Por el momento, el intendente Alessandro no se expresó públicamente sobre el episodio, aunque fuentes cercanas al oficialismo aseguran que no se esperaban esta reacción del médico.

La crisis promete escalar si, tal como lo anticipó Malandra, avanza con la denuncia formal por maltrato, lo que podría implicar un nuevo frente judicial y político para la gestión municipal.

Lo que escribió Hugo Malandra cuando pasó el enojo

"Gracias Camilo! gracias por entenderme,darme tu tiempo y sabiduría para relajarme,y hacerme entender q renunciar no es la solución..los problemas se solucionan desde adentro y me necesitas en tu equipo...que el peronismo necesita urgente entrar en una instancia SUPERADORA y los veteranos todavía servimos para ayudarlos y apuntalar a los más jóvenes...en definitiva me hiciste ver que renunciar era abandonar,y todavía tengo fuerzas para acompañar un grupo en serio decididos a mostrar que la política no se soluciona escribiendo opiniones en las redes...se hace participando activamente(en el partido que sea)pero PARTICIPANDO!!Y ME LLENASTE DE GANAS,Y DE PROYECTOS Y DE ALEGRIA QUE NO TODO ESTA PERDIDO!!!VECINOS DE SALTO..NO RENUNCIO NADA!!!REDOBLO LA APUESTA Y VOY POR INTENTAR CUIDAR LO QUE ESTA BIEN Y MEJORAR LO QUE FALTA!TU HUMILDAD ME HIZO NOTAR CLARAMENTE LA DIFERENCIA ENTRE UN LIDER Y UN CONDUCTOR!!!OJALA SE SUMEN MAS,Y VAMOS CON TODO Y EN EQUIPO PARA UN PERONISMO ADAPTADO A ESTAS EPOCAS DONDE CAMBIO EL MUNDO,CAMBIO ARGENTINA Y CAMBIO LA GENTE!VIVA SALTO!!!!HUGO MALANDRA.PD..COMENTARIOS TENDENCIOSOS,MAL EDUCADOS O CON ODIO ABSTENERSE POR FAVOR...ESTOY A FAVOR DE LA PAZ!ABRAZO GIGANTE!

El audio difundido por 360Salto

Arrepenteimiento