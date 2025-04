Maiztegui: "En Pergamino no pedimos informes, exigimos que se terminen las obras en ruta Nº 32"

Primero, fue la necesidad de avanzar con la licitación. Luego, una vez confirmada la adjudicación y firmado el acta de inicio, se hizo foco en el cumplimiento de los plazos y en la concreción de los primeros tramos. Más tarde, las gestiones giraron en torno a conocer precisiones sobre la fecha de finalización. Y finalmente, con la obra paralizada, el reclamo ya no admite dilaciones ni tecnicismos.

“En este momento, lo que estamos exigiendo ya no es un simple pedido de informe, sino la necesidad urgente e imperiosa de que se finalice la obra. Es un reclamo que no admite más espera y queremos respuestas del gobernador Axel Kicillof”, explicó a LA OPINION el concejal Ignacio Maiztegui , presidente del bloque “Juntos” en el Concejo de Pergamino.

La situación preocupa particularmente por la peligrosidad creciente de la traza en cuestión, ubicada en una zona neurálgica del Partido de Pergamino. “Sí, claro que es peligroso —ratificó—. Y cada día que pasa, con el tránsito que tiene esa ruta, no solo de vehículos particulares sino especialmente de tránsito pesado que baja desde Rosario hacia el puerto, la situación empeora. Las calzadas antiguas que aún quedan se siguen deteriorando. Es un riesgo permanente para quienes transitan por allí”, destacó el edil en la entrevista.

Una terminación necesaria para los vecinos de Pergamino

La obra, con una historia que acumula años de promesas y frustraciones, tuvo recientemente un nuevo anuncio: el compromiso de la provincia de Buenos Aires de volver a licitar el tramo faltante a mediados de este año, esta vez con fondos propios. Sin embargo, la desconfianza es absoluta.

“Sinceramente, tratándose del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, hasta que la obra no esté terminada no vamos a creer una sola promesa más. No es una cuestión política, es sentido común basado en todos los antecedentes que tenemos”, enfatizó el concejal Maiztegui.

Consultado sobre si han obtenido respuestas a los múltiples pedidos formales presentados desde el Concejo Deliberante, la respuesta fue contundente: “Nunca. Ni una sola. Y hemos agotado todas las vías posibles: pedidos de informes, comunicaciones, resoluciones, todas aprobadas de manera unánime, incluso con el acompañamiento del bloque de Unión por la Patria a nivel local. Nunca hubo una respuesta oficial de parte de la Provincia”.

Complementarias tampoco

A la falta de avance en la obra principal de repavimentación, se suma otro aspecto: la ausencia de obras complementarias comprometidas por Vialidad, “que incluían mejoras en la zona urbana comprendida entre la ruta nacional Nº 188 y avenida Almafuerte, además de intervenciones en accesos clave como el ingreso a El Socorro”, resaltó el concejal.

“Esas obras estaban previstas dentro de la misma licitación, con el visto bueno técnico de los ingenieros de Vialidad. Pero si ni siquiera terminaron la repavimentación, mucho menos avanzaron con las intervenciones complementarias", explicó.

“Incluso se mencionó que hace pocos meses se había anunciado el inicio de las obras en el acceso a El Socorro, pero hasta el momento nada de eso se concretó”, advirtió Ignacio Maiztegui.

“Por eso, lamentablemente, seguimos teniendo que presentar este tipo de pedidos. Nos gustaría no tener que hacerlo más. Pero mientras la obra no esté finalizada, no podemos seguir creyendo en anuncios, fotos o promesas. Porque lo único concreto, hasta ahora, ha sido eso: anuncios y fotos. Pero de avances reales, poco y nada”, cerró.