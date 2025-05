Los abusos sexuales y agresiones de un sujeto a su pareja terminaron en una condena penal a un violento

Este individuo fue condenado a siete años y ocho meses de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de su ex pareja, golpearla e incumplir reiteradamente la medida de prohibición de acercamiento dictada tras la denuncia. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino y consideró como agravante el contexto de violencia de género que marcó la relación.

La víctima, tenía 18 años al momento del hecho. El 27 de noviembre de 2022, cerca de las 6 de la mañana, recibió un mensaje de su ex pareja, FDNG, con quien había cortado la relación meses antes tras un episodio violento. El mensaje decía: “Si no venís, me mato”.