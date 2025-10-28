martes 28 de octubre de 2025
    • Lo que sostiene: encuentro entre el psicoanálisis y el arte en Pergamino

    El Instituto Oscar Masotta (CID Pergamino) propone un atardecer de psicoanálisis con intervenciones artísticas, reflexiones y una conversación abierta.

    28 de octubre de 2025 - 11:49
    Instituto Oscar Masotta (CID Pergamino). Una tarde para pensar y sentir lo que nos sostiene.

    ADOBE STOCK

    Este viernes 31 a las 19:30, el Instituto Oscar Masotta (CID Pergamino) presentará su propuesta Lo que sostiene en la Sala Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón y Mitre).

    La iniciativa, que forma parte de las actividades de extensión del Centro de Investigación y Docencia del Instituto Oscar Masotta (IOM3), invita a pensar el lazo entre el arte y el psicoanálisis, en un espacio donde la palabra, la imagen y el cuerpo se encuentran.

    “Junto a diversas manifestaciones de artistas locales, los invitamos a compartir un atardecer psicoanalítico”, expresan los organizadores, y agregan: “Bajo la frase Lo que sostiene abrimos la actividad de extensión con otros y con cada uno”.

    El encuentro propone un diálogo abierto entre disciplinas, con intervenciones, producciones visuales y reflexiones que buscan poner en acto aquello que sostiene el deseo, el cuerpo y la creación.

    Lo que sostiene: La actividad contempla

    -Módulos de investigación del CID Pergamino (IOM3): “Sobre el cuerpo” y “Psicoanálisis y lo femenino”.

    -Participación de la Escuela de Artes Visuales “Emilio Pettoruti”, junto a la artista plástica Marisa Monfil, la profesora de danzas Mirka Duzevich y la artista plástica María Elena Escolá.

    -Conversación con la invitada especial María Eugenia Cora, acompañada por María del Huerto Castro, Susana Besson, Marisa García y Lorena Compiano.

    El evento se presenta como una oportunidad para pensar y sentir desde diferentes lenguajes, atravesando el arte, el cuerpo y la palabra. Una invitación a detenerse, mirar y escuchar aquello que —como sugiere el título— sostiene.

    Sobre la propuesta

    “El goce como exceso irrumpe en el cuerpo y en el lazo bajo las formas de malestar contemporáneo. El trabajo psicoanalítico propone orientarse por un saber hacer con el propio goce. Ir hacia ese arreglo singular alojando en la invención propia una economía de goce más vivible. El analista, en una sesión ocupa el lugar de causa de deseo, posibilitando el encuentro con eso íntimo. Con esta actividad proponemos hacer pasar al Otro social, instituciones y ciudad, algo de ese modo de trabajo psicoanalítico encontrado en lo artesanal, del uno a uno, con los síntomas contemporáneos.

    Resbalón, tropiezo, caída… El sujeto abismado puede estar sin soportes o estructuras que permitan andamiarse o drenar ese goce que mortifica.

    “La propuesta pretende un despertar, sostenido en un sentir, metiendo el cuerpo más allá de la palabra. Un encuentro contingente para cada quien, hacer del goce creación, resonancias, música que emerge del ruido y de la desconexión”.

