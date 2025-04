Lisandro Santoro, de un infarto medular al récord nacional de para powerlifting

“Yo estaba en quinto año de la Secundaria jugando al fútbol en la hora de Educación Física y tuve un infarto en la médula, que es algo muy raro. Fui trasladado a un hospital de rehabilitación donde arranqué a hacer ejercicios de a poco porque de la cintura para abajo no tenía nada de sensibilidad, no podía mover las piernas. Los médicos le habían dicho a mis papás que yo no iba a volver a caminar, pero a mí no me lo dijeron, entonces creo que gracias a eso siempre le metí con todo, con ganas de salir y poder caminar de a poquito”, contó sobre el episodio que lo puso a prueba a los 16 años.