Leticia Houriet (por Esteban Sanzio) encabezará la lista del oficialismo en Baradero: "Tengo muchísimas ganas"

Houriet cuenta con una trayectoria consolidada: fue concejal , secretaria de Gobierno y titular de Desarrollo Humano . Ahora retoma el protagonismo electoral, tras un tiempo alejada por motivos personales: “Primero me corrió el COVID y la decisión de dedicarle tiempo a mi familia”, explicó.

Frente a críticas sobre los nombres tradicionales, fue contundente: “No me preocupa que digan ‘otra vez los mismos nombres’. Tengo muchísimas ganas de participar y voy a seguir adelante”.

Contexto crítico y mirada interna

Houriet no esquivó el análisis de la situación municipal: “Sabemos que hay obras sin terminar. Pero tampoco mientan: no hay cash, no hay dinero. El Gobierno Nacional le debe 2 billones al Gobierno Provincial. Así es muy complejo planificar”.

También lamentó la fractura peronista local por la aparición de la lista alternativa de Renacer Peronista: “No hubo comunicación. Lo lamento porque son compañeros y tenemos los mismos ideales. Deberíamos estar juntos en este momento tan delicado”.