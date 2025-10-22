Continuidad de las empresas familiares en el sector hotelero y gastronómico

Con esta capacitación, Fehgra busca brindar herramientas concretas para fortalecer a las empresas familiares del sector gastronómico y hotelero, y ayudarlas a proyectarse en el tiempo. FREEPIK.

El nuevo ciclo formativo presentado por Fehgra se llama “Empresa Familiar: Plan de acción para su continuidad”. Busca brindar herramientas prácticas para afrontar los desafíos del recambio generacional y la gestión compartida, promoviendo la armonía, profesionalización y sustentabilidad de las empresas familiares.

“Las empresas familiares son el corazón del sector hotelero y gastronómico argentino. Con esta capacitación queremos brindar herramientas concretas para fortalecerlas y ayudarlas a proyectarse en el tiempo”, señaló Belén García Bertone, responsable del Departamento de Capacitación y Formación Profesional de Fehgra.

La continuidad de una empresa familiar La iniciativa estará a cargo de la especialista española Begoña Pereira Otero, reconocida consultora y conferencista internacional con más de 25 años de experiencia en asesoramiento a familias empresarias. “La continuidad de una empresa familiar depende, en gran medida, de la capacidad de sus miembros para tomar decisiones compartidas y planificar los procesos de sucesión y gobierno. Este programa apunta justamente a mejorar esas competencias”, explicó García Bertone.

El curso se desarrollará en cuatro encuentros virtuales sincrónicos, de dos horas cada uno, los días 22 y 29 de octubre, y 5 y 19 de noviembre. La metodología combinará exposiciones conceptuales, análisis de casos reales, ejercicios grupales y debates participativos.

Los ejes centrales A lo largo del ciclo, se abordarán temas centrales para la gestión y continuidad de las empresas familiares: Identificación de retos y oportunidades del proyecto familiar.

Diseño del plan de sucesión o recambio generacional.

Estructuras de gobierno corporativo y toma de decisiones.

Elaboración de documentos y acuerdos familiares.

Creación y funcionamiento del Consejo de Familia.

Construcción y actualización del Protocolo Familiar. Los participantes también realizarán un trabajo práctico orientado a detectar los principales desafíos de sus propias empresas y diseñar estrategias de continuidad adaptadas a cada realidad. Fuente: Report.

