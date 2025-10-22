miércoles 22 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Continuidad de las empresas familiares en el sector hotelero y gastronómico

    La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina presenta una nueva propuesta de formación dirigida a empresarios y emprendedores que lideran proyectos familiares en el país.

    22 de octubre de 2025 - 13:21
    Con esta capacitación, Fehgra busca brindar herramientas concretas para fortalecer a las empresas familiares del sector gastronómico y hotelero, y ayudarlas a proyectarse en el tiempo.

    Con esta capacitación, Fehgra busca brindar herramientas concretas para fortalecer a las empresas familiares del sector gastronómico y hotelero, y ayudarlas a proyectarse en el tiempo.

    FREEPIK.

    El nuevo ciclo formativo presentado por Fehgra se llama “Empresa Familiar: Plan de acción para su continuidad”. Busca brindar herramientas prácticas para afrontar los desafíos del recambio generacional y la gestión compartida, promoviendo la armonía, profesionalización y sustentabilidad de las empresas familiares.

    Lee además
    Con una década de historia, el Torneo Federal de Chefs promueve la excelencia profesional, la formación y la visibilidad del mapa gastronómico argentino.

    El Torneo Federal de Chefs: una celebración del talento y la identidad gastronómica argentina
    Cada 20 de octubre el mundo entero honra a los chefs, creadores que mezclan técnica y alma. Su labor no solo alimenta, también preserva culturas y enseña que en cada plato hay una historia que merece ser contada y celebrada.

    Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre

    “Las empresas familiares son el corazón del sector hotelero y gastronómico argentino. Con esta capacitación queremos brindar herramientas concretas para fortalecerlas y ayudarlas a proyectarse en el tiempo”, señaló Belén García Bertone, responsable del Departamento de Capacitación y Formación Profesional de Fehgra.

    La continuidad de una empresa familiar

    La iniciativa estará a cargo de la especialista española Begoña Pereira Otero, reconocida consultora y conferencista internacional con más de 25 años de experiencia en asesoramiento a familias empresarias. “La continuidad de una empresa familiar depende, en gran medida, de la capacidad de sus miembros para tomar decisiones compartidas y planificar los procesos de sucesión y gobierno. Este programa apunta justamente a mejorar esas competencias”, explicó García Bertone.

    El curso se desarrollará en cuatro encuentros virtuales sincrónicos, de dos horas cada uno, los días 22 y 29 de octubre, y 5 y 19 de noviembre. La metodología combinará exposiciones conceptuales, análisis de casos reales, ejercicios grupales y debates participativos.

    Los ejes centrales

    A lo largo del ciclo, se abordarán temas centrales para la gestión y continuidad de las empresas familiares:

    • Identificación de retos y oportunidades del proyecto familiar.
    • Diseño del plan de sucesión o recambio generacional.
    • Estructuras de gobierno corporativo y toma de decisiones.
    • Elaboración de documentos y acuerdos familiares.
    • Creación y funcionamiento del Consejo de Familia.
    • Construcción y actualización del Protocolo Familiar.

    Los participantes también realizarán un trabajo práctico orientado a detectar los principales desafíos de sus propias empresas y diseñar estrategias de continuidad adaptadas a cada realidad.

    Fuente: Report.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Torneo Federal de Chefs: una celebración del talento y la identidad gastronómica argentina

    Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre

    Se lanza el primer ají molido coreano hecho en Argentina en medio del boom gastronómico

    El Mundial de Panettone: la competencia gastronómica en la que Argentina busca hacer historia

    Día Mundial del Pan: uno de los alimentos más antiguos que sigue siendo esencial en la dieta

    El mejor alfajor de Argentina 2025 es de Mendoza y tiene un relleno único

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

    La gastronomía sostenible: una oportunidad de crecimiento para el sur argentino

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El clásico de Saint-Exupéry cobrará vida en una versión bilingüe: español y Lengua de Señas Argentina.

    "El Principito" en lengua de señas: una obra que une mundos en el escenario del Teatro Unión Ferroviaria
    “El gobernador viene a Pergamino una y otra vez, escucha, recorre, conoce nuestras instituciones, dijo Leticia Conti.

    Leticia Conti defendió la visita de Kicillof: "Fue una muestra de gestión y empatía"

    Santa Fe se convertirá en el punto de encuentro de la arquitectura pública latinoamericana con una nueva edición de Arquisur 2025, que reunirá a docentes, investigadores y profesionales de más de 30 universidades.

    En Santa Fe se realizará el mayor encuentro de arquitectura pública de América del Sur

    Con esta capacitación, Fehgra busca brindar herramientas concretas para fortalecer a las empresas familiares del sector gastronómico y hotelero, y ayudarlas a proyectarse en el tiempo.

    Continuidad de las empresas familiares en el sector hotelero y gastronómico

    Allanamiento en Baradero: secuestran driga y detienen a tres personas

    Allanamiento en Baradero: secuestran droga y detienen a tres personas