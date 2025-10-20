lunes 20 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre

    El 20 de octubre se celebra a nivel global el Día Internacional del Chef, reconociendo el aporte de los profesionales gastronómicos a la cultura y la alimentación saludable.

    20 de octubre de 2025 - 13:10
    Cada 20 de octubre el mundo entero honra a los chefs, creadores que mezclan técnica y alma. Su labor no solo alimenta, también preserva culturas y enseña que en cada plato hay una historia que merece ser contada y celebrada.

    Cada 20 de octubre el mundo entero honra a los chefs, creadores que mezclan técnica y alma. Su labor no solo alimenta, también preserva culturas y enseña que en cada plato hay una historia que merece ser contada y celebrada.

    INFOBAE.

    Cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, una jornada especial dedicada a aquellos profesionales de la gastronomía transforman ingredientes en auténticas obras de arte culinarias. Esta fecha, que se instauró en 2004 por la asociación WorldChefs, busca destacar la creatividad, la técnica y el compromiso de los chefs en más de cien países.

    Lee además
    Eugenia Tobal y Alex Pelao superaron a Esteban Mirol y Andy Chango, consolidándose como los ganadores del primer desafío de la temporada.

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche
    La marca Picor, desarrollada en Salta con semilla coreana, busca abastecer el mercado local de ají molido y proyecta exportaciones regionales.

    Se lanza el primer ají molido coreano hecho en Argentina en medio del boom gastronómico

    El origen del Día Internacional del Chef

    La iniciativa surgió gracias al chef Dr. Bill Gallagher, que propuso crear un día para visibilizar el trabajo de los cocineros y promover la educación alimentaria.

    WorldChefs, la entidad que cuenta con casi un siglo de historia, impulsa este festejo global con el objetivo de incentivar hábitos saludables y motivar a las nuevas generaciones a considerar la profesión culinaria.

    El Día Internacional del Chef, sin dudas, trasciende la cocina: cada edición se centra en temáticas como la alimentación saludable o la creatividad en los platos.

    De esta manera, no sólo se reconoce la labor de los chefs, sino que también se apunta a concientizar sobre la importancia de una dieta equilibrada y la innovación gastronómica.

    El rol social de los chefs

    En la actualidad, el chef no solo prepara platos exquisitos, sino que también cumple un rol educativo y social.

    Hoy en día, su aporte resulta clave para difundir hábitos alimentarios sanos y fomentar la creatividad en la cocina, convirtiendo el Día Internacional del Chef en una oportunidad para agradecer y celebrar su talento y pasión.

    Fuente: La 100.

    Temas
    Seguí leyendo

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

    Se lanza el primer ají molido coreano hecho en Argentina en medio del boom gastronómico

    El Mundial de Panettone: la competencia gastronómica en la que Argentina busca hacer historia

    Día Mundial del Pan: uno de los alimentos más antiguos que sigue siendo esencial en la dieta

    El mejor alfajor de Argentina 2025 es de Mendoza y tiene un relleno único

    La gastronomía sostenible: una oportunidad de crecimiento para el sur argentino

    Día Nacional del Asado: por qué se celebra el 11 de octubre

    Día del Dulce de Leche: por qué se celebra hoy

    Cinco platos latinoamericanos para celebrar la diversidad cultural

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cada 20 de octubre el mundo entero honra a los chefs, creadores que mezclan técnica y alma. Su labor no solo alimenta, también preserva culturas y enseña que en cada plato hay una historia que merece ser contada y celebrada.

    Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre
    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Walter Juárez, Gabi Ivalo y Exequiel Amaya en el estudio de Dalmiro Mesuro. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez, Exequiel Amaya y Gabriel Ivalo presentaron la zamba De mi madre

    Campaña nacional podría ser EPOC promueve la detección temprana de enfermedad respira

    San Pedro: Campaña Nacional "Podría ser EPOC" promueve la detección temprana de enfermedad respiratoria

    Momento en que Colapinto pasa a su compañero de equipo video

    El momento en que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos: "¡Rebelate, nene!"