Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre

Cada 20 de octubre el mundo entero honra a los chefs, creadores que mezclan técnica y alma. Su labor no solo alimenta, también preserva culturas y enseña que en cada plato hay una historia que merece ser contada y celebrada.

Cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef , una jornada especial dedicada a aquellos profesionales de la gastronomía transforman ingredientes en auténticas obras de arte culinarias. Esta fecha, que se instauró en 2004 por la asociación WorldChefs, busca destacar la creatividad, la técnica y el compromiso de los chefs en más de cien países.

Se lanza el primer ají molido coreano hecho en Argentina en medio del boom gastronómico

Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

La iniciativa surgió gracias al chef Dr. Bill Gallagher, que propuso crear un día para visibilizar el trabajo de los cocineros y promover la educación alimentaria.

WorldChefs, la entidad que cuenta con casi un siglo de historia, impulsa este festejo global con el objetivo de incentivar hábitos saludables y motivar a las nuevas generaciones a considerar la profesión culinaria .

El Día Internacional del Chef, sin dudas, trasciende la cocina: cada edición se centra en temáticas como la alimentación saludable o la creatividad en los platos.

De esta manera, no sólo se reconoce la labor de los chefs, sino que también se apunta a concientizar sobre la importancia de una dieta equilibrada y la innovación gastronómica.

El rol social de los chefs

En la actualidad, el chef no solo prepara platos exquisitos, sino que también cumple un rol educativo y social.

Hoy en día, su aporte resulta clave para difundir hábitos alimentarios sanos y fomentar la creatividad en la cocina, convirtiendo el Día Internacional del Chef en una oportunidad para agradecer y celebrar su talento y pasión.

Fuente: La 100.