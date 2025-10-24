Fans de la pizza: Google reveló en qué provincias argentinas hay más interés por esta comida

La pizza es de esas comidas clásicas que no pueden faltar en cualquier encuentro con amigos o familia; incluso son un bastión infalible para una noche en la que no hay ganas de cocinar y la respuesta es el delivery. Lo que llamó la atención en relación a esta comida es un dato que arrojó Google Trends en alusión a qué provincia argentina son más fans de ella.
Dos lugares diferentes y alejados entre sí, pero con la misma pasión por la pizza
Según los datos de Google Trends, el interés por la palabra “pizza” presenta dos focos destacados en Argentina: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego. A pesar de sus diferencias geográficas y culturales, ambas regiones comparten una marcada afición por este clásico de la gastronomía.
Es importante señalar que el ranking no refleja la cantidad absoluta de búsquedas, sino el interés relativo. Esto significa que se mide cuán frecuente es el término en comparación con el total de consultas realizadas en cada provincia. Por eso, aunque Buenos Aires tenga una mayor población y volumen total de búsquedas, no siempre ocupa el primer puesto en el índice de interés.
La llegada de la pizza a Argentina
La pizza llegó al país a fines del siglo XIX, traída por los inmigrantes italianos que se establecieron principalmente en Buenos Aires. En sus inicios, era una preparación casera, elaborada en los hogares como una forma de mantener vivas las tradiciones del país de origen, pero no tardó en hacerse un lugar en el espacio público: los barrios porteños, y especialmente La Boca, fueron los primeros en ver surgir pizzerías que pronto se convirtieron en puntos de encuentro social.