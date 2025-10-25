Cultura foodie: la tendencia gastronómica que transformó la forma de salir a comer y brindar

La cultura foodie es una tendencia que se caracteriza por la búsqueda y celebración de experiencias gastronómicas únicas y estéticas, impulsada principalmente por las redes sociales.

La gastronomía en Argentina vive un momento de crecimiento. En este contexto surge la cultura foodie , un universo que no solo se limita al sabor: también entra por los ojos. Hoy, salir a comer o tomar algo es una experiencia que se prepara, se captura y se comparte, desde el primer plato hasta la última story.

¿Quién no eligió un lugar después de verlo en una story o en el dump de un amigo? Esa forma inmediata de descubrir sabores y espacios redefine cómo nos vinculamos con la gastronomía y el disfrute.

Nuevos bares, cocinas de autor y restaurantes de platitos marcan una escena en constante movimiento, donde el disfrute se mide tanto en sabores como en experiencias. Entre lo clásico y lo moderno, la mesa se transforma en punto de encuentro y expresión donde redescubrimos la forma de compartir.

La cultura foodie es una pasión por la gastronomía que va más allá del plato, caracterizada por la búsqueda constante de nuevas experiencias culinarias, la experimentación con sabores y la difusión de hallazgos en redes sociales . Los foodies se interesan tanto en la alta cocina como en la comida popular, valoran los ingredientes de calidad, la presentación y la historia detrás de cada plato, y a menudo se convierten en conocedores y críticos aficionados.

El nuevo lenguaje gastronómico: platos, sabores y redes sociales

El foodie moderno es un degustador de experiencias. Convoca al grupo a pedir platos distintos, probar un poco de cada uno y, sobre todo, capturar el momento. La mesa se transforma en un escenario: luces, texturas, colores y sonrisas se combinan para dar vida a un contenido que celebra la estética del sabor.

Más que una moda, la cultura foodie se volvió una forma de disfrutar el presente. Cada plato, cada brindis y cada foto cuentan algo de quienes están presentes en una mesa. Porque el disfrute hoy también se comparte, y en ese intercambio entre lo visual y lo sensorial, el vermut encuentra su lugar: el sabor que une, que acompaña y que invita a compartir.

Fuente: Caras.