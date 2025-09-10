Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo el primer servicio de cremación en las salas velatorias de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, marcando un hecho trascendental para la comunidad y para la historia de la entidad, que este año celebra sus 91 años de vida institucional.

Servicios sociales de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino La puesta en marcha del horno crematorio es el resultado de meses de trabajo, planificación y gestiones que incluyeron la obtención de todas las habilitaciones pertinentes y el control municipal correspondiente. Con este paso, la cooperativa amplía la cobertura de sus servicios sociales, ofreciendo a los vecinos una alternativa que, en los últimos años, ha crecido de manera sostenida en la elección de las familias.

“Hoy comienza una nueva etapa para nuestra ciudad y para los socios y usuarios de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. Es un servicio histórico, que viene a dar respuesta a una demanda social cada vez más presente”, señalaron desde la institución.

Pergamino y la región Con esta incorporación, Pergamino se suma al reducido grupo de localidades de la región que cuentan con un sistema de cremación propio, lo que evita traslados a otras ciudades y aporta mayor contención en un momento tan sensible como la despedida de un ser querido.

La Cooperativa que desde 1934 ha acompañado el desarrollo local no solo con energía sino también con un fuerte compromiso social, suma así una prestación de alto impacto comunitario, en línea con su misión solidaria y cooperativa.

