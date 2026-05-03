Aumentaron las multas de tránsito: cruzar en rojo puede costar más de 2 millones de pesos

En sintonía con las escaladas sostenidas de los precios de los combustibles, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires registran un nuevo incremento para este bimestre .

La actualización, que rige durante este mes y junio, implica una suba del 16,8% respecto del período anterior y vuelve a poner en el centro de la escena el costo de incumplir con las normas viales en territorio bonaerense, donde se incluye, por supuesto, el Partido de Pergamino.

La medida fue dispuesta por el Gobierno provincial a partir de la actualización del valor de la unidad fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular el monto de las sanciones. Según la resolución oficial a la que accedió LA OPINION, la UF pasó de 1.896 a 2.215 pesos, un salto significativo que se traduce directamente en multas más elevadas para quienes cometan infracciones en rutas y calles de toda la provincia.

Este esquema de cálculo tiene una particularidad: el valor de la UF está atado al precio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino de la ciudad de La Plata. Por eso, cada variación en el costo del combustible impacta casi de manera automática en el cuadro tarifario de las sanciones. En un contexto internacional marcado por la inestabilidad en Medio Oriente, que presiona al alza los precios del petróleo, el efecto en cadena también se hace sentir en el bolsillo de los conductores bonaerenses.

Multas por las nubes en la Provincia de Buenos Aires

En términos concretos, el nuevo cuadro establece que las infracciones graves como el exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo o circular a contramano pueden alcanzar multas de hasta 2.215.000 pesos, mientras que faltas como no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), carecer de seguro obligatorio o conducir sin la licencia habilitante también se ubican en ese rango máximo. En tanto, negarse a realizar un test de alcoholemia representa una de las sanciones más severas, con montos que pueden trepar hasta los 2.658.000 pesos.

Respecto a las infracciones consideradas de menor gravedad, como no utilizar cinturón de seguridad, circular sin casco en motocicleta, estacionar en lugares indebidos o no portar la documentación obligatoria, también sufren incrementos y ahora se ubican en valores que oscilan entre 110.750 y 221.500 pesos. Si bien estas cifras son más bajas en comparación con aquellas faltas graves, no dejan de representar un impacto económico considerable en el contexto actual.

Cabe recordar que este no es el primer ajuste del año. Las multas ya habían registrado un incremento del 5,6% en enero y otro del 4,9% durante el bimestre marzo-abril, lo que evidencia una tendencia sostenida al alza en línea con la evolución del precio de los combustibles. Durante 2025, el aumento acumulado rondó el 29,2%, mientras que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente la suba del valor de referencia ya supera el 23%.

En Pergamino y la región

En ciudades del interior bonaerense como Pergamino, donde el uso del vehículo particular es una herramienta cotidiana tanto para la movilidad urbana como para la conexión con zonas rurales, este tipo de actualizaciones cobra especial relevancia. No solo por el impacto económico que pueden tener las sanciones, sino también porque refuerzan la necesidad de cumplir con las normas de tránsito en un contexto donde los controles suelen intensificarse.

De este modo, el nuevo cuadro tarifario no solo redefine el costo de las infracciones, sino que también actúa como un elemento disuasorio frente a conductas de riesgo al volante. En definitiva, se trata de una política que busca ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial, aunque con un efecto directo en el bolsillo de los conductores que no respeten las reglas.

Así, a partir de ayer, manejar en infracción en la provincia de Buenos Aires, y por ende en Pergamino, será sensiblemente más caro, en un escenario donde cada ajuste vuelve a encender el debate sobre el equilibrio entre prevención, sanción y la capacidad económica de los ciudadanos para afrontar estos costos.