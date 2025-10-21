Fútbol profesional: el sampedrino Diego Porcel brilla con dos goles en la victoria de Argentinos Juniors

Fútbol profesional: el sampedrino Diego Porcel brilla con dos goles en la victoria de Argentino Juniors

Fútbol local: cuatro partidos cierran la rueda de interzonales en la Primera A

El Bicho comenzó abajo en el marcador tras el gol de Herrera para la Lepra, en un arranque que lo encontró incómodo y con dificultades para romper líneas. Pero a los 25 minutos, Porcel apareció con un remate cruzado dentro del área que igualó el marcador y cambió el pulso del partido.

En el complemento, con Argentinos decidido a ir por más, el delantero volvió a brillar: definió con clase tras una asistencia precisa desde la izquierda y selló su doblete personal, desatando el festejo de los hinchas.

El tercer gol llegó más tarde de la mano de Florentín, que cerró la historia y aseguró tres puntos valiosos en el estadio Estadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires) .

El debut de “Chiquito” Romero y un cierre con diez

La noche también dejó otro momento destacado: el debut oficial de Sergio Romero con la camiseta de Argentinos Juniors. “Chiquito” respondió con solvencia en las pocas llegadas de Newell’s y recibió una ovación de la tribuna local.

El equipo de Cristian Fabbiani mostró solidez colectiva y controló el ritmo del partido, incluso después de quedarse con diez jugadores tras la expulsión de Banega sobre el final.

Un triunfo que vale más que tres puntos

Con esta victoria, Argentinos sumó puntos clave y sigue firme en la pelea por los primeros lugares de la Zona B. La actuación de Porcel no solo lo consolida como titular, sino que también representa un paso significativo en su carrera: convertir en La Paternal, frente a su gente, y hacerlo por duplicado.

Newell’s, en cambio, se vuelve a Rosario sin unidades y con la sensación de haber dejado escapar un partido que comenzó ganando, pero no supo sostener.