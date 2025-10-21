martes 21 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Descubren fósiles de tortuga de agua dulce de 200 mil años en San Pedro

    San Pedro: El Grupo Conservacionista de Fósiles halló en Campo Spósito un fragmento de tortuga semiacuática.

    21 de octubre de 2025 - 14:05
    Fósiles de Tortuga de agua dulce de 200 mil años en San Pedro

    Fósiles de Tortuga de agua dulce de 200 mil años en San Pedro

    LAOPINION

    Un nuevo hallazgo paleontológico vuelve a poner a San Pedro (Buenos Aires) en el centro de la escena científica. El Grupo Conservacionista de Fósiles descubrió en el yacimiento de Campo Spósito restos fósiles de una tortuga de agua dulce que habitó la región hace aproximadamente 200.000 años. Se trata de un fragmento de caparazón perteneciente a una especie semiacuática, que aporta nueva evidencia sobre la fauna que convivió en ese ecosistema durante el Pleistoceno.

    Lee además
    Baradero: final de la segunda edición de La Posta de la Historia en Casa Suiza

    Baradero: Final de la segunda edición de La Posta de la Historia en Casa Suiza
    En San Pedro ya iniciaron el tratamiento unos 27 pacientes

    Consultorio de Cannabis Medicinal en el Hospital de San Pedro: 27 pacientes ya iniciaron tratamiento

    Un registro inédito para el yacimiento

    El hallazgo se produjo en una excavación de rutina sobre un antiguo cauce de riacho prehistórico, en la zona de Bajo del Tala, donde el museo local desarrolla investigaciones desde hace más de dos décadas. Según confirmaron los especialistas, es el primer registro de una tortuga semiacuática en este sitio arqueológico, tradicionalmente dominado por restos de grandes mamíferos.

    La pieza fue encontrada por Walter Parra, integrante del equipo que también conforman José Luis Aguilar, Jorge Martínez y Alexis Celié. Desde el museo explicaron que “aunque se trata de un fragmento pequeño, es una prueba contundente de la existencia de estas tortugas en un ecosistema dominado por perezosos terrestres, armadillos gigantes, toxodontes, caballos fósiles y otras especies extintas de gran porte”.

    Fosil de tortuga 02

    La pieza y su identificación científica

    La identificación preliminar estuvo a cargo del Dr. Gabriel S. Ferreira, investigador del Centro Senckenberg HEP y de la Universidad de Tübingen (Alemania), y colaborador del museo sampedrino. Ferreira detalló que el fósil “consiste en una placa costal 3 o 5 de una tortuga semiacuática de la familia Chelidae (Pleurodira). Además de la cabeza de la costilla, se pueden ver los surcos entre dos escamas vertebrales y una escama pleural, un registro muy interesante para seguir sumando información sobre estos reptiles en Argentina”.

    Ecosistemas antiguos y biodiversidad

    Los investigadores subrayan que la pieza amplía la reconstrucción de la biodiversidad en torno al antiguo cauce fluvial que atravesaba la zona hace 200.000 años. “En ese río y sus humedales coexistieron grandes mamíferos junto a reptiles, aves y peces. Cada hallazgo permite completar un rompecabezas ecológico y entender cómo era la dinámica de estos ambientes”, explicaron desde el museo.

    Este registro de tortugas semiacuáticas confirma que el ecosistema no solo era un corredor faunístico de grandes mamíferos, sino también un hábitat acuático complejo que albergaba especies hoy extinguidas o desplazadas.

    San Pedro, un sitio de referencia paleontológica

    El yacimiento de Campo Spósito es uno de los más importantes de la región pampeana por su continuidad temporal y la variedad de especies halladas. Allí se han recuperado restos de perezosos terrestres gigantes, gliptodontes, caballos fósiles, toxodontes y ahora, por primera vez, de tortugas semiacuáticas.

    Este tipo de hallazgos refuerza el valor científico del sitio y consolida a San Pedro como un punto de referencia para investigadores nacionales e internacionales dedicados al estudio de la fauna pleistocénica.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Final de la segunda edición de La Posta de la Historia en Casa Suiza

    Consultorio de Cannabis Medicinal en el Hospital de San Pedro: 27 pacientes ya iniciaron tratamiento

    Fútbol profesional: el sampedrino Diego Porcel brilla con dos goles en la victoria de Argentinos Juniors

    Detuvieron a Lautaro Casas, prófugo buscado por robos y fuga de la Unidad Penal de Baradero

    Docentes de UTN San Nicolás inician paro nacional por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario

    El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

    San Pedro: Campaña Nacional "Podría ser EPOC" promueve la detección temprana de enfermedad respiratoria

    Golpe al narcotráfico en Baradero: secuestran más de 4 kilos de cocaína y detienen a un hombre

    San Nicolás afectado por el recorte del Fondo Compensador provincial para el mantenimiento escolar

    Detienen a un joven que atropelló a un inspector municipal en San Pedro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detuvieron a Lautaro Casas, prófugo buscado por robos y fuga de la Unidad Penal de Baradero

    Detuvieron a Lautaro Casas, prófugo buscado por robos y fuga de la Unidad Penal de Baradero

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Kicillof mantuvo un encuentro con referentes de instituciones de personas con discapacidad en la escuela Los Buenos Hijos.

    Kicillof volvió a Pergamino pero la visita dejó sabor a poco
    Nicolás Massot, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando anticipó la maniobra opositora

    La oposición condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine fondos para las leyes aprobadas

    Pergamino dejó su marca en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

    Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses

    El Gobierno avanzará con una recompra de deuda en el mercado secundario, financiada con préstamos multilaterales y coordinada por J.P. Morgan.

    Javier Milei y J.P. Morgan lanzan un "Plan Brady" a la argentina con apoyo de fondos multilaterales

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración