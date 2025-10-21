Descubren fósiles de tortuga de agua dulce de 200 mil años en San Pedro

Un nuevo hallazgo paleontológico vuelve a poner a San Pedro (Buenos Aires) en el centro de la escena científica. El Grupo Conservacionista de Fósiles descubrió en el yacimiento de Campo Spósito restos fósiles de una tortuga de agua dulce que habitó la región hace aproximadamente 200.000 años. Se trata de un fragmento de caparazón perteneciente a una especie semiacuática, que aporta nueva evidencia sobre la fauna que convivió en ese ecosistema durante el Pleistoceno.

El hallazgo se produjo en una excavación de rutina sobre un antiguo cauce de riacho prehistórico, en la zona de Bajo del Tala, donde el museo local desarrolla investigaciones desde hace más de dos décadas. Según confirmaron los especialistas, es el primer registro de una tortuga semiacuática en este sitio arqueológico, tradicionalmente dominado por restos de grandes mamíferos.

La pieza fue encontrada por Walter Parra, integrante del equipo que también conforman José Luis Aguilar, Jorge Martínez y Alexis Celié. Desde el museo explicaron que “aunque se trata de un fragmento pequeño, es una prueba contundente de la existencia de estas tortugas en un ecosistema dominado por perezosos terrestres, armadillos gigantes, toxodontes, caballos fósiles y otras especies extintas de gran porte”.

La identificación preliminar estuvo a cargo del Dr. Gabriel S. Ferreira , investigador del Centro Senckenberg HEP y de la Universidad de Tübingen (Alemania), y colaborador del museo sampedrino. Ferreira detalló que el fósil “consiste en una placa costal 3 o 5 de una tortuga semiacuática de la familia Chelidae (Pleurodira). Además de la cabeza de la costilla, se pueden ver los surcos entre dos escamas vertebrales y una escama pleural, un registro muy interesante para seguir sumando información sobre estos reptiles en Argentina”.

Ecosistemas antiguos y biodiversidad

Los investigadores subrayan que la pieza amplía la reconstrucción de la biodiversidad en torno al antiguo cauce fluvial que atravesaba la zona hace 200.000 años. “En ese río y sus humedales coexistieron grandes mamíferos junto a reptiles, aves y peces. Cada hallazgo permite completar un rompecabezas ecológico y entender cómo era la dinámica de estos ambientes”, explicaron desde el museo.

Este registro de tortugas semiacuáticas confirma que el ecosistema no solo era un corredor faunístico de grandes mamíferos, sino también un hábitat acuático complejo que albergaba especies hoy extinguidas o desplazadas.

San Pedro, un sitio de referencia paleontológica

El yacimiento de Campo Spósito es uno de los más importantes de la región pampeana por su continuidad temporal y la variedad de especies halladas. Allí se han recuperado restos de perezosos terrestres gigantes, gliptodontes, caballos fósiles, toxodontes y ahora, por primera vez, de tortugas semiacuáticas.

Este tipo de hallazgos refuerza el valor científico del sitio y consolida a San Pedro como un punto de referencia para investigadores nacionales e internacionales dedicados al estudio de la fauna pleistocénica.