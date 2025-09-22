Vuelve IDEAR, la emblemática muestra de interiorismo, decoración y arquitectura

El público visitante podrá disfrutar de un largo recorrido por más de 40 espacios que exhibirán cada uno un diseño.

IDEAR , la reconocida muestra de decoración, interiorismo y arquitectura , vuelve a montarse en el mes de octubre en todo su esplendor y lo hará en la Casa Nuestra Señora de Luján, un edificio patrimonial centenario ubicado en el corazón de Villa Elisa.

El destino ideal para disfrutar de la arquitectura colonial: un pueblo detenido en el tiempo a 85 km de CABA

Como se sabe, por su impronta itinerante, la locación es diferente año a año, y la elección esta vez fue pensada para celebrar en un espacio emblemático, durante seis días de octubre, su aniversario número 10 como la exposición que inspira a la ciudad, a la vez que descubre cada año nuevos talentos profesionales y nuevas tendencias en cada rubro.

La expo tendrá lugar durante los dos primeros fines de semana de octubre; esto es, los días 3, 4, 5 y 10, 11, 12 de ese mes. En la ocasión, un total de 28 espacios interiores y los jardines de la Casa N.S. de Luján serán intervenidos por expositores locales que dirán presente con sus valiosos aportes en tendencias de diseño , arquitectura, materiales y tecnología.

Así, el público visitante podrá disfrutar de un largo recorrido por más de 40 espacios que exhibirán cada uno un diseño, decoración o tecnología de avanzada, con el agregado de poder visitar un sitio que es patrimonio cultural de la ciudad, una pieza arquitectónica que fue obra de la congregación de los franciscanos hace más de 100 años. Al mismo tiempo, la otra nota particular estará dada por la puesta en valor que realiza en cada locación la producción de IDEAR, que en este caso se visualizará en todos los espacios, y muy especialmente en la cocina de la Casa de retiros.

Entre otros muchos atractivos, habrá también variadas propuestas gastronómicas para disfrutar en los jardines o en la cafetería, como opciones para el almuerzo, la merienda, o un cóctel al atardecer. A su vez, como otros años, el público podrá asistir a actividades como una cata de té, un taller de coctelería, o una charla-taller de pastelería, entre otros eventos programados.

La nueva cocina

Como parte de las mejoras que la producción de IDEAR aporta a la locación cada año, la cocina original de la Casa de Retiros N. S. de Luján fue reformada íntegramente y con el objetivo de que quede de manera permanente, para futuros huéspedes o visitantes de la Casa.

La empresa Cerámicos La Plata (Main Sponsor de IDEAR) con la participación de sus principales proveedores, junto a Silvana Paje, la arquitecta encargada del proyecto y dirección de la obra, y Mariano Lynch, diseñador industrial a cargo de la producción del mobiliario, fueron los responsables de intervenir la cocina original y llevarla a nueva.

Los ejecutores de la propuesta explicaron que se intentó “honrar la historia del lugar” con el nuevo diseño, revitalizando elementos como las mesadas de mármol, y la campana en el centro del espacio abrazada con madera. Se procuró así una suerte de fusión entre la calidez del estilo de campo y la funcionalidad contemporánea.

“Es un diseño que celebra la autenticidad y la memoria del lugar, ofreciendo una cocina con carácter, calidez y elegancia”, detallaron.

Los 10 años de IDEAR

Si bien todos los años se genera una expo novedosa y destacable, diferente a las ediciones anteriores, la particularidad este 2025 estará dada por el festejo de la primera década de IDEAR.

Entre otros detalles pensados para la celebración, en esta muestra estarán expuestos los trabajos ganadores del Certamen al que se convocó en el mes de julio, destinado a estudiantes y jóvenes profesionales de Diseño Industrial, Arquitectura y Decoración. El concurso “Diseña el banco del futuro” fue una propuesta que aspiraba a fusionar creatividad, ergonomía y melamina, para dar lugar a experiencias diferentes pensadas para los espacios públicos de interior.

En la oportunidad, la convocatoria, reunió a 46 jóvenes entre estudiantes avanzados y profesionales, y fueron preseleccionados 12 trabajos, de los cuales tres finalmente resultaron ser los bancos ganadores, que el público podrá apreciar en esta próxima muestra.

El desafío que proponía la consigna era el de crear un banco para interiores que pudiera fusionar en sí mismo la estética, la ergonomía y la funcionalidad, invitando a probar diseños disruptivos y alejados de lo clásico. De alguna manera, y bajo el pretexto de los 10 años, el certamen propuso repensar la manera de descansar, sentarse en soledad o con alguien y tomarse un momento en un espacio interior pero compartido, y destacando el protagonismo de la melanina como material clave.

Esto explica también el concepto de “diseñar el banco del futuro”, porque a partir de esa consigna se convocó a buscar soluciones innovadoras para necesidades aún no resueltas, anticipando formas de habitar los espacios sin perder de vista el objetivo, como tampoco la estética y el confort.

Como tantas otras propuestas, el concurso reafirmó la impronta de IDEAR como plataforma de ideas y talentos emergentes, o como vidriera a las creaciones de diseñadores que van más allá de lo clásico sin miedo a la experimentación y la creatividad.

Así es como los tres proyectos ganadores hoy son prototipos reales de los bancos diseñados, que serán exhibidos en exclusivos espacios interiores del IDEAR 2025.

¿Qué es IDEAR?

En el año 2015 un equipo de productoras locales tuvo la iniciativa de crear en la ciudad de La Plata algo que no existía: un espacio itinerante donde los diseñadores, arquitectos e interioristas locales pudieran mostrar sus ideas, su materiales o talentos.

Su particularidad de “itinerante” no fue un detalle menor: cada año se propusieron como desafío encontrar un edificio sorprendente, principalmente amplio en su interior y exterior, y con alguna característica que lo haga único y que resulte de interés para los visitantes, para poder darle vida a ese lugar a partir de sus intervenciones.

Es por ello que también otra característica de la producción de IDEAR ha sido “recuperar” esos espacios elegidos a través de una puesta en valor, que incluye la pintura de su fachada, interiores, o hasta la propia remodelación de algunas de sus habitaciones -como se describió lo realizado en la cocina de la Casa de retiros para esta expo 2025- y de la promoción del lugar para cada evento a realizar.

Es así como IDEAR pasó por emblemáticos lugares como el conservatorio de Música Gilardo Gilardi (en su primera edición); el Complejo San Patricio, en Villa Elisa, construcción antigua reciclada y destinada a viviendas; el Carmelo de Santa Teresa, un espacio escondido en casco urbano de la ciudad, o el Seminario Mayor San José, un edificio centenario y patrimonial que fue intervenido en dos oportunidades para el evento.

Durante los últimos años, con el apoyo de sponsors y expositores, IDEAR se consolidó como la reconocida expo local que abre las puertas a interioristas, diseñadores, arquitectos, paisajistas y artistas de la región (aunque la característica de localía no es limitante) que deseen mostrar al público sus productos, ideas o nuevas tendencias.

Al mismo tiempo, el evento es cada año una nueva oportunidad pensada para todos los visitantes, no sólo los interesados en la temática, sino también para quienes deseen participar y disfrutar de una experiencia integral: el recorrido por un espacio patrimonial de la ciudad, la posibilidad de conocer las últimas tendencias en diseño y decoración, y el agregado de poder pasar un grato momento con el disfrute de una cata o un evento musical.

