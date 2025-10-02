Cómo la arquitectura puede mejorar la salud y retrasar el envejecimiento

Diseñar con arquitectura pensada para el bienestar mental y social facilita que las personas desarrollen sus habilidades cognitivas al máximo y tengan mejor memoria y mejor concentración.

“Nos pasamos el 90 % de nuestra vida de promedio en espacios cerrados y tanto el espacio urbano como el cerrado influyen en nuestro bienestar”, asegura la arquitecta y presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable , Rita Gasalla , quien valora cómo desde el urbanismo se puede mejorar la salud , tanto física como mental, pero también la salud social.

Mejorar el nivel de ruido y la calidad del aire dentro y fuera de casa, crear espacios al aire libre que permitan encuentros entre las personas o promover ciudades accesibles para andar por ellas. Todas estas medidas inciden en el bienestar y en la salud de los ciudadanos, además de ayudar a la población a envejecer mejor.

Por ejemplo, influye el tener cerca zonas verdes, la posibilidad de dar paseos para prevenir el sedentarismo o la seguridad y la accesibilidad para que las personas salgan a la calle y no se pasen el día encerrados. “Todo eso forma parte del urbanismo saludable”.

Cree que las ciudades están mejorando gracias a las políticas que se están implantando en relación con el ruido y los niveles de contaminación con zonas protegidas y cero emisiones.

“La calidad del aire es el parámetro ambiental más importante, por el que más fallecimientos hay. Somos lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos. Si además conseguimos no ser sedentarios, pues entonces tenemos todas las cosas del entorno a nuestro favor”, agregó.

Cuidar el dormitorio

“Se trata de cuidar parámetros como la calidad del aire. Tenemos de promedio entre dos y cinco veces más contaminado el aire interior que el aire exterior, por eso es tan importante filtrar y ventilar; pero también cuidar la acústica para que no entre el ruido exterior”, sin descuidar las radiaciones electromagnéticas.

En este sentido, apunta la importancia de enchufar el cargador del celular lejos del cabecero de la cama y tener en cuenta que hay materiales que emiten sustancias tóxicas al aire, como algunos productos que utilizamos para la limpieza.

“Por eso es tan importante ventilar y filtrar el aire de dentro de las viviendas, cuidar la calidad de la luz para que sea parecida a la natural y que no parpadee, intentar que entre el sol en las casas, tener terrazas y espacios al aire libre para reducir” esa estancia dentro de los edificios.

