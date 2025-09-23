"Ilustro para no olvidar": una muestra única de una arquitecta que reivindica la memoria de Buenos Aires

La muestra de la arquitecta Natalia Kerbabian es mucho más que una exposición de ilustraciones: es una invitación a mirar distinto la ciudad que habitamos.

El recorrido conmueve, sorprende y deja preguntas abiertas. Y, sobre todo, invita a actuar: a prestar atención a nuestro entorno, a valorar la herencia urbana, a involucrarnos en su cuidado.

En Milion, la arquitecta e ilustradora Natalia Kerbabian presenta “Ilustro para no olvidar” , una exposición que invita a reflexionar sobre la memoria urbana frente a las demoliciones que transforman Buenos Aires . Más de 50 obras, charlas y un trabajo colaborativo con la escuela pública de oficios hacen de esta propuesta un manifiesto visual sobre qué ciudad queremos heredar.

En cada una de las ilustraciones que forman parte de la exposición de Natalia Kerbabian en Milion, la demolición se transforma en conciencia colectiva.

Es saber que cada edificio que desaparece, con cada esquina derribada para dar paso a una nueva torre, algo más profundo que la arquitectura se esfuma en la ciudad: la memoria. Y desaparece esa huella que hace reconocible un barrio, que guarda historias mínimas y afectivas, que nos conecta con quienes vinieron antes.

La arquitecta, artista e ilustradora Natalia Kerbabian lo sintió en carne propia y decidió responder con lo que mejor sabe hacer: dibujar.

Así nació , un proyecto cultural que hoy llega al espacio Milion como una gran exposición colectiva y sensible, abierta hasta noviembre.

La muestra reúne más de 50 obras que retratan arquitecturas porteñas demolidas o en riesgo de demolición. Casas, esquinas, fachadas emblemáticas y rincones cotidianos que, a través de fibras, acuarelas y bordados, reaparecen en el papel con una intensidad nueva: ya no como edificios habitables, sino como símbolos de lo que la ciudad pierde cuando la piqueta avanza.

Una arquitecta que reivindica la identidad de la arquitectura patrimonial

Arquitecta egresada de la UBA, Natalia Kerbabian encontró en la ilustración un medio de investigación y resistencia. Su trabajo cruza ciudad, memoria y dibujo, con un fuerte componente pedagógico y participativo.

En 2024 recibió el Premio Nacional Soy Arquitecta en la categoría Divulgadora, y su proyecto fue declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Publicó en medios nacionales e internacionales, siempre con la misión de poner en valor el patrimonio arquitectónico y sensibilizar sobre la necesidad de preservarlo.

Con esta exposición, consolida un camino donde arte y activismo se funden. Y el lugar elegido para la exhibición no es casual.

La muestra ocupa la casona de Milion, en Paraná 1048, una joya arquitectónica inaugurada en 1913 como residencia de la familia Allemand. Restaurada con respeto y creatividad, funciona como un polo cultural donde gastronomía, arte y ciudad se cruzan.

Recorrer las obras en ese marco es casi un juego de espejos: un edificio histórico convertido en refugio de memorias dibujadas que interpelan a otra ciudad que se desvanece.

El arte como forma de resistencia

“Ilustro para no olvidar” no es solo un conjunto de ilustraciones: es un manifiesto gráfico sobre el patrimonio urbano, una manera de transformar la pérdida en conciencia.

El gesto trasciende lo artístico: une el mundo del arte con el de la educación pública y los oficios, reivindicando el trabajo manual, el aprendizaje colaborativo y la fuerza de lo colectivo.

Además, la adquisición de estas obras no solo sostiene el proyecto, sino que también apoya económicamente a la escuela y a los talleres de enmarcado que se sumaron a la iniciativa.

En un contexto donde los oficios a menudo son invisibilizados, esta red de alianzas aporta un valor social incalculable.

Fuente: Para Ti.