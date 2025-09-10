miércoles 10 de septiembre de 2025
    • Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera

    Durante los próximos meses, chefs de todo el país llegarán a Posadas para participar del ciclo gastronómico Carta Abierta, que tendrá su primera edición el 15 de septiembre.

    10 de septiembre de 2025 - 13:31
    La iniciativa surge con el fin de sumar una propuesta diferente para la ciudad, invitando a chefs de diferentes puntos del país.

    La iniciativa surge con el fin de sumar una propuesta diferente para la ciudad, invitando a chefs de diferentes puntos del país.

    CANAL 12 MISIONES.

    La capital misionera se prepara para recibir a reconocidos chefs en el marco de Carta Abierta, un ciclo gastronómico que tendrá lugar en El Bodegón. La propuesta busca afianzar a Posadas como un punto de encuentro culinario a nivel nacional, con menús que fusionan identidades regionales y nuevas técnicas.

    Con la participación de 23 equipos que cocinaron en vivo durante las tres jornadas de la feria, FEHGRA celebró una nueva edición del certamen que distingue la creatividad y el profesionalismo de los chefs argentinos.

    El Gran Torneo Federal de Chefs coronó a sus ganadores en Hotelga 2025
    La actualización normativa se enmarca en los reconocimientos internacionales obtenidos por la provincia, como la Guía Michelin y la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

    Mendoza creó el Registro Provincial de Gastronomía Turística: de qué se trata

    El ciclo comienza el lunes 15 de septiembre con la participación del cordobés Agustín “Willow” Gil, que presentará un menú de pasos junto a Moros y Jonathan González, chef ejecutivo de El Bodegón. “Se trata de un evento gastronómico cultural que cultive al equipo y que deje un sello en la ciudad”, sostuvo el cocinero Gunther Moros.

    El menú de esa noche incluye empanada de osobuco con criolla misionera, vittel tonnato con hongos y gremolata, cordero a la llama con polenta de Colonia Caroya y vegetales, y un postre denominado chajá imperial de la selva. Como cierre, se ofrecerán quesos artesanales y dulces locales.

    Chefs de renombre se reunirán en Posadas entorno a la gastronomía local

    La propuesta se repetirá cada mes hasta diciembre, siempre en día lunes. El próximo invitado será el chef Dante Liporacce, el 6 de octubre, y se prevén más encuentros en noviembre y diciembre. “Se trata de un Pop Up con cocineros de otras provincias, un menú de pasos con maridaje, donde realizamos un intercambio de productos, técnicas y costumbres”, precisó Moros.

    La presencia de Agustín Gil abre el ciclo con una fusión entre la cocina cordobesa y la misionera. Gil, formado en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno y con experiencia internacional, es reconocido por su capacidad de innovación y excelencia culinaria.

    Resaltaron el potencial y crecimiento sostenido de la gastronomía posadeña

    En cuanto al presente de la cocina en la capital provincial, Moros resaltó el potencial y el crecimiento sostenido. “La gastronomía de Posadas está en crecimiento, con mucha fuerza y dinamismo. Es una ciudad única, la más linda y moderna del Litoral, con grandes inversiones que nos hacen elegirla siempre”, aseguró el profesional.

    Con esta iniciativa, los organizadores apuntan a que cada encuentro aporte al fortalecimiento de la identidad gastronómica de Posadas, combinando tradición local con la mirada de referentes nacionales.

    Fuente: Canal 12 Misiones.

