viernes 05 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • MasterChef Celebrity: quiénes son los 20 participantes confirmados

    Wanda Nara anunció quiénes serán los famosos de la nueva temporada del certamen culinario. Participarán mediáticos, actores, modelos, influencers y humoristas.

    5 de septiembre de 2025 - 08:45
    Una nueva temporada de&nbsp;Masterchef Celebrity&nbsp;comenzará pronto, con participantes nuevos.&nbsp;

    Una nueva temporada de Masterchef Celebrity comenzará pronto, con participantes nuevos. 

    CLARÍN.

    Este jueves 4 de septiembre se dieron a conocer 20 de los 24 nuevos participantes de MasterChef Celebrity, el programa culinario de Telefe que volverá a estar bajo la conducción de Wanda Nara. En esta oportunidad, el trío de jurados será el mismo que la edición anterior: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

    Lee además
    El Día de Comer un Postre Extra no se trata solo de comer algo dulce, sino de permitirse un momento de disfrute.

    Día de Comer un Postre Extra: ideas para una jornada feliz
    La reconocida plataforma culinaria Taste Atlas lanzó su ranking de las 50 mejores galletitas del mundo, y el alfajor argentino se alzó con el primer puesto.

    El alfajor argentino elegido como "la mejor galleta del mundo" en un ranking internacional

    Aún no hay fecha definida para el inicio de MasterChef Celebrity. Se espera que la señal televisiva lo emita al aire en el último trimestre del año, luego de que finalice el certamen de canto La Voz Argentina.

    Eso sí, las grabaciones del ciclo iniciarían el 30 de septiembre.

    Ex deportistas, mediáticos, influencers, modelos, actores y conductores integrarán la lista de las celebrities que se sumaron al desafío de enfrentar las hornallas del certamen de cocina televisivo más popular.

    Los 20 participantes confirmados de MasterChef Celebrity

    Uno de los nombres más resonantes es Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y referente indiscutido de la cumbia villera, que se suma tras recibir el Premio Konex por su trayectoria musical. Otra incorporación es la de Evangelina Anderson, modelo, actriz e influencer, quien también es maestra jardinera y profesora de yoga.

    Desde el mundo digital llega Alex Pelao, creador de contenido viral y ganador de múltiples premios como TikToker del año. A él se suma Valentina Cervantes, modelo e influencer, pareja del futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández.

    También participará el periodista de espectáculos Luis Ventura, presidente de APTRA y figura emblemática de la farándula que, precisamente, fue quien anunció hace algunos días que Wanda había quedado afuera del reality.

    La periodista deportiva Sofi Martínez, revelación en el Mundial Qatar 2022, también aceptó el desafío, al igual que la cantante La Joaqui, referente del RKT. Completan el grupo el extenista Diego Schwartzman, la actriz y humorista Momi Giardina, y el exfutbolista y empresario Maxi López.

    Otros nombres que sorprendieron en los anuncios son Esteban Mirol, reconocido periodista y escritor; la actriz, DJ y modelo Emilia Attias; el multifacético Andy Chango; y la histórica conductora Susana Roccasalvo.

    A ellos se sumaron el exboxeador Jorge Roña Castro, el youtuber y cantante Ian Lucas, y figuras populares como Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husain.

    Además, Vero Lozano anunció que durante este viernes 5 de septiembre se anunciarán lo últimos cuatro participantes, cuya identidad permanecerá hasta entonces en secreto.

    Fuente: Ciudad.com

    Temas
    Seguí leyendo

    Día de Comer un Postre Extra: ideas para una jornada feliz

    El alfajor argentino elegido como "la mejor galleta del mundo" en un ranking internacional

    El Gran Torneo Federal de Chefs coronó a sus ganadores en Hotelga 2025

    Pintó Bodegón: una semana para celebrar los clásicos porteños

    Son de Chapadmalal y ganaron un importante premio de gastronomía con su pesca artesanal

    Diez pizzerías de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

    Mendoza busca innovar en gastronomía para potenciar su turismo

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza San Nicolás

    La Libertad Avanza cerró su campaña en San Nicolás con la presencia de Ritondo y Santilli
    Del 1º de octubre al 2 de noviembre, llega una nueva edición de Casa FOA. Este año la exposición de arquitectura, diseño interiro, paisajismo y arte celebra su 40º aniversario en el distrito Madero Harbour.

    Casa FOA: la exposición de arquitectura y diseño cumple 40 años con una nueva edición

    Presentan en CABA la 20 edición del San Pedro Country Music

    Presentan en CABA la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

    Detección anual de fugas de Gas Natural en Baradero y San Pedro

    Litoral Gas inspecciona fugas de gas natural en Baradero y San Pedro durante septiembre

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos marca el cierre emocional y aterrador del universo creado por James Wan, basado en casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren.  video
    Entretenimiento

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren