MasterChef Celebrity: quiénes son los 20 participantes confirmados

Este jueves 4 de septiembre se dieron a conocer 20 de los 24 nuevos participantes de MasterChef Celebrity , el programa culinario de Telefe que volverá a estar bajo la conducción de Wanda Nara. En esta oportunidad, el trío de jurados será el mismo que la edición anterior: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Aún no hay fecha definida para el inicio de MasterChef Celebrity. Se espera que la señal televisiva lo emita al aire en el último trimestre del año, luego de que finalice el certamen de canto La Voz Argentina.

Eso sí, las grabaciones del ciclo iniciarían el 30 de septiembre.

Ex deportistas, mediáticos, influencers, modelos, actores y conductores integrarán la lista de las celebrities que se sumaron al desafío de enfrentar las hornallas del certamen de cocina televisivo más popular.

Los 20 participantes confirmados de MasterChef Celebrity

Uno de los nombres más resonantes es Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y referente indiscutido de la cumbia villera, que se suma tras recibir el Premio Konex por su trayectoria musical. Otra incorporación es la de Evangelina Anderson, modelo, actriz e influencer, quien también es maestra jardinera y profesora de yoga.

Desde el mundo digital llega Alex Pelao, creador de contenido viral y ganador de múltiples premios como TikToker del año. A él se suma Valentina Cervantes, modelo e influencer, pareja del futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández.

También participará el periodista de espectáculos Luis Ventura, presidente de APTRA y figura emblemática de la farándula que, precisamente, fue quien anunció hace algunos días que Wanda había quedado afuera del reality.

La periodista deportiva Sofi Martínez, revelación en el Mundial Qatar 2022, también aceptó el desafío, al igual que la cantante La Joaqui, referente del RKT. Completan el grupo el extenista Diego Schwartzman, la actriz y humorista Momi Giardina, y el exfutbolista y empresario Maxi López.

Otros nombres que sorprendieron en los anuncios son Esteban Mirol, reconocido periodista y escritor; la actriz, DJ y modelo Emilia Attias; el multifacético Andy Chango; y la histórica conductora Susana Roccasalvo.

A ellos se sumaron el exboxeador Jorge Roña Castro, el youtuber y cantante Ian Lucas, y figuras populares como Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husain.

Además, Vero Lozano anunció que durante este viernes 5 de septiembre se anunciarán lo últimos cuatro participantes, cuya identidad permanecerá hasta entonces en secreto.

Fuente: Ciudad.com