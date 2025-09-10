miércoles 10 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Mendoza creó el Registro Provincial de Gastronomía Turística: de qué se trata

    La actualización normativa se enmarca en los reconocimientos internacionales obtenidos por la provincia, como la Guía Michelin y la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

    10 de septiembre de 2025 - 13:02
    La actualización normativa se enmarca en los reconocimientos internacionales obtenidos por la provincia, como la Guía Michelin y la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

    La actualización normativa se enmarca en los reconocimientos internacionales obtenidos por la provincia, como la Guía Michelin y la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

    LOS ANDES.

    El Ente Mendoza Turismo (EMETUR) dispuso este miércoles una nueva regulación para el sector gastronómico vinculado al turismo en la provincia, mediante la Resolución 477. La norma reemplaza a la anterior de 1994 y establece la creación del Registro Provincial de Gastronomía Turística, con el objetivo de consolidar esta actividad como un producto identitario y estratégico.

    Lee además
    La iniciativa surge con el fin de sumar una propuesta diferente para la ciudad, invitando a chefs de diferentes puntos del país.

    Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera
    Este nuevo ciclo propone conocer de cerca las recetas e historias de personas con discapacidad, que encontraron en la gastronomía no solo un refugio, sino también la oportunidad de tener un trabajo digno, como cualquier persona que ama cocinar.

    Unidos por la cocina: gastronomía, inclusión y un mensaje necesario en el ciclo que encabeza Felicitas Pizarro

    La medida se fundamenta en la Ley Provincial 8845, que declara al turismo como industria de interés provincial, y responde al creciente reconocimiento que la gastronomía ha alcanzado en los últimos años, tanto en lo cultural como en lo económico.

    El documento desataca que desde 2019, Mendoza viene impulsando el Foro de Origen e Identidad Gastronómica, con mesas de trabajo en los 18 departamentos, que derivaron en un diagnóstico cualitativo y en la creación del Observatorio de Turismo Gastronómico.

    Según datos de ONU Turismo, más de un tercio del gasto de un visitante se destina a la comida. Estos insumos dieron forma al Plan de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM).

    En paralelo, la provincia recibió reconocimientos internacionales como la distinción de Capital Iberoamericana de la Gastronomía y el Vino en 2023 y 2024, y su inclusión en la Guía Michelin desde 2023, donde obtuvo seis estrellas rojas, cinco verdes y 19 recomendaciones.

    La resolución, firmada por la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa, apunta a que la gastronomía turística contribuya al desarrollo sostenible, la generación de empleo, la exportación de productos locales y el fortalecimiento de la marca Mendoza.

    Requisitos para los establecimientos

    El Registro Provincial de Gastronomía Turística permitirá la inscripción de prestadores que ofrezcan productos y preparaciones con valor agregado, vinculados a la identidad culinaria mendocina. Entre los requisitos figuran:

    • Oferta de productos locales: incluir vinos, bebidas y alimentos de estación producidos en Mendoza, bajo el concepto de Producto Km0.

    • Información al consumidor: detallar ingredientes y considerar aspectos sanitarios y de restricción alimentaria.

    • Personal capacitado: contar con empleados que manejen inglés y portugués, tengan formación en vinos y maridajes, y puedan brindar información turística básica.

    • Sostenibilidad: adoptar prácticas alineadas al Objetivo 12 de la Agenda 2030 (producción y consumo responsable), incluyendo la reducción del desperdicio y la gestión eficiente de recursos.

    • Inclusión: garantizar herramientas de accesibilidad.

    La inscripción será gratuita, online y mediante declaración jurada, acompañada de la habilitación municipal correspondiente.

    Sello IGAM

    Los establecimientos que ingresen al registro obtendrán el sello “Identidad Gastronómica de Mendoza - IGAM”, que los distinguirá en acciones promocionales del EMETUR y que podrán utilizar en sus estrategias comerciales y de difusión.

    La resolución también establece la actualización permanente del Plan DIGAM en articulación con el sector privado y deroga la Resolución 401/1994 de la entonces Subsecretaría de Turismo.

    Fuente: Los Andes.

    Temas
    Seguí leyendo

    Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera

    Unidos por la cocina: gastronomía, inclusión y un mensaje necesario en el ciclo que encabeza Felicitas Pizarro

    Vuelve la Ruta Sin Gluten: un recorrido que une gastronomía, salud y conciencia ambiental

    Vuelta de Obligado prepara una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros

    El Gran Torneo Federal de Chefs coronó a sus ganadores en Hotelga 2025

    Pintó Bodegón: una semana para celebrar los clásicos porteños

    MasterChef Celebrity: quiénes son los 20 participantes confirmados

    Día de Comer un Postre Extra: ideas para una jornada feliz

    El alfajor argentino elegido como "la mejor galleta del mundo" en un ranking internacional

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La iniciativa surge con el fin de sumar una propuesta diferente para la ciudad, invitando a chefs de diferentes puntos del país.

    Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Habilitación para entradas al Turismo Carretera en San Nicolás el 5 de Octubre

    El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: habilitada venta de entradas y precios para octubre
    La inflación de agosto fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

    La inflación de agosto fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

    Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

    Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

    Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación

    Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación

    Helena Arbeleche en el primer lugar del podio de los 100 metros pecho en Chile.

    Helena Arbeleche logró dos podios en su primer torneo internacional