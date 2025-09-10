Mendoza creó el Registro Provincial de Gastronomía Turística: de qué se trata

La actualización normativa se enmarca en los reconocimientos internacionales obtenidos por la provincia, como la Guía Michelin y la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

El Ente Mendoza Turismo (EMETUR) dispuso este miércoles una nueva regulación para el sector gastronómico vinculado al turismo en la provincia, mediante la Resolución 477. La norma reemplaza a la anterior de 1994 y establece la creación del Registro Provincial de Gastronomía Turística , con el objetivo de consolidar esta actividad como un producto identitario y estratégico.

Unidos por la cocina: gastronomía, inclusión y un mensaje necesario en el ciclo que encabeza Felicitas Pizarro

Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera

La medida se fundamenta en la Ley Provincial 8845, que declara al turismo como industria de interés provincial, y responde al creciente reconocimiento que la gastronomía ha alcanzado en los últimos años, tanto en lo cultural como en lo económico.

El documento desataca que desde 2019, Mendoza viene impulsando el Foro de Origen e Identidad Gastronómica, con mesas de trabajo en los 18 departamentos, que derivaron en un diagnóstico cualitativo y en la creación del Observatorio de Turismo Gastronómico.

Según datos de ONU Turismo, más de un tercio del gasto de un visitante se destina a la comida. Estos insumos dieron forma al Plan de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM).

En paralelo, la provincia recibió reconocimientos internacionales como la distinción de Capital Iberoamericana de la Gastronomía y el Vino en 2023 y 2024, y su inclusión en la Guía Michelin desde 2023, donde obtuvo seis estrellas rojas, cinco verdes y 19 recomendaciones.

La resolución, firmada por la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa, apunta a que la gastronomía turística contribuya al desarrollo sostenible, la generación de empleo, la exportación de productos locales y el fortalecimiento de la marca Mendoza.

Requisitos para los establecimientos

El Registro Provincial de Gastronomía Turística permitirá la inscripción de prestadores que ofrezcan productos y preparaciones con valor agregado, vinculados a la identidad culinaria mendocina. Entre los requisitos figuran:

Oferta de productos locales : incluir vinos, bebidas y alimentos de estación producidos en Mendoza, bajo el concepto de Producto Km0.

Información al consumidor : detallar ingredientes y considerar aspectos sanitarios y de restricción alimentaria.

Personal capacitado : contar con empleados que manejen inglés y portugués, tengan formación en vinos y maridajes, y puedan brindar información turística básica.

Sostenibilidad : adoptar prácticas alineadas al Objetivo 12 de la Agenda 2030 (producción y consumo responsable), incluyendo la reducción del desperdicio y la gestión eficiente de recursos.

Inclusión: garantizar herramientas de accesibilidad.

La inscripción será gratuita, online y mediante declaración jurada, acompañada de la habilitación municipal correspondiente.

Sello IGAM

Los establecimientos que ingresen al registro obtendrán el sello “Identidad Gastronómica de Mendoza - IGAM”, que los distinguirá en acciones promocionales del EMETUR y que podrán utilizar en sus estrategias comerciales y de difusión.

La resolución también establece la actualización permanente del Plan DIGAM en articulación con el sector privado y deroga la Resolución 401/1994 de la entonces Subsecretaría de Turismo.

Fuente: Los Andes.