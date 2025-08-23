La Fiscalía confirmó que un joven se quitó la vida en un predio de avenida Almafuerte y Ricardo John

El suicidio juvenil volvió a ser tema de discusión pública por la aparición de un joven de 25 años sin vida.

El suicidio juvenil volvió a ser un tema de debate en la comunidad de Pergamino por el hallazgo de un muchacho fallecido en un predio de inmediaciones de avenida Almafuerte y Ricardo John, frente al circuito de ciclismo El Panorámico.

Hallan sin vida al puestero en un campo de Fontezuela: confirman muerte por causas naturales

Este sábado a la tarde encontraron sin vida a un joven de 25 años y todos los parámetros periciales indicaron en forma preliminar que se trató de un suicidio; de acuerdo a lo informado por fuentes calificadas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 6 que interviene en el caso.

El fiscal Daniel Aguilar, como magistrado subrogante de la Fiscalía 6 estuvo presente en el lugar del hallazgo y coordinó toda la intervención pericial de los especialistas de Policía Científica.

En cuestión de minutos desarrollaron las labores periciales en la escena del suicidio y trasladaron el cuerpo sin vida a la morgue judicial para la operación de autopsia.

El informe preliminar de los médicos forenses a los integrantes de la instrucción judicial terminó de dar por acreditada la hipótesis que se trataría de un atentado de la víctima contra si mismo.

Dieron a conocer la identidad

De acuerdo a los trascendidos de fuentes allegadas a la investigación, la identidad del joven hallado sin vida es: Nahuel Córdoba, de 25 años de edad.

Aparentemente, el joven estaba atravesando una depresión y un malestar anímico que no pudo sobrellevar con la ayuda profesional.

Allegados al joven fallecido dieron a conocer que en su familia y entorno más cercano había mucha conmoción y mucho más que era padre de un niño.

Suicidio juvenil

Este hecho vuelve a poner en el centro del debate la problemática del suicidio juvenil. Según las estadísticas, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años en todo el mundo. Por esta razón, es importante que las personas estén atentas a las señales de alerta y que sepan dónde acudir para buscar ayuda en caso de necesitarla.

Es importante tener en cuenta que el Hospital San José dispone de un equipo de Salud Mental que atiende a personas de todas las edades que involucra a un grupo de profesionales de la psiquiatría, la psicología y la asistencia social para la atención de adolescentes.

El centro de salud tiene sus líneas de atención telefónica disponibles las veinticuatro horas de los 365 días del año para brindar asistencia a pacientes.

Los números de teléfono a los que pueden llamar son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.