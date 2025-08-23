sábado 23 de agosto de 2025
    • La Fiscalía confirmó que un joven se quitó la vida en un predio de avenida Almafuerte y Ricardo John

    En la tarde de este sábado lo que sería un suicidio juvenil volvió a conmocionar a la comunidad de Pergamino al hallar fallecido a un muchacho de 25 años.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    23 de agosto de 2025 - 18:49
    El suicidio juvenil volvió a ser tema de discusión pública por la aparición de un joven de 25 años sin vida.

    LA OPINION

    El suicidio juvenil volvió a ser un tema de debate en la comunidad de Pergamino por el hallazgo de un muchacho fallecido en un predio de inmediaciones de avenida Almafuerte y Ricardo John, frente al circuito de ciclismo El Panorámico.

    Este sábado a la tarde encontraron sin vida a un joven de 25 años y todos los parámetros periciales indicaron en forma preliminar que se trató de un suicidio; de acuerdo a lo informado por fuentes calificadas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 6 que interviene en el caso.

    El fiscal Daniel Aguilar, como magistrado subrogante de la Fiscalía 6 estuvo presente en el lugar del hallazgo y coordinó toda la intervención pericial de los especialistas de Policía Científica.

    En cuestión de minutos desarrollaron las labores periciales en la escena del suicidio y trasladaron el cuerpo sin vida a la morgue judicial para la operación de autopsia.

    El informe preliminar de los médicos forenses a los integrantes de la instrucción judicial terminó de dar por acreditada la hipótesis que se trataría de un atentado de la víctima contra si mismo.

    Dieron a conocer la identidad

    De acuerdo a los trascendidos de fuentes allegadas a la investigación, la identidad del joven hallado sin vida es: Nahuel Córdoba, de 25 años de edad.

    Aparentemente, el joven estaba atravesando una depresión y un malestar anímico que no pudo sobrellevar con la ayuda profesional.

    Allegados al joven fallecido dieron a conocer que en su familia y entorno más cercano había mucha conmoción y mucho más que era padre de un niño.

    Suicidio juvenil

    Este hecho vuelve a poner en el centro del debate la problemática del suicidio juvenil. Según las estadísticas, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años en todo el mundo. Por esta razón, es importante que las personas estén atentas a las señales de alerta y que sepan dónde acudir para buscar ayuda en caso de necesitarla.

    Es importante tener en cuenta que el Hospital San José dispone de un equipo de Salud Mental que atiende a personas de todas las edades que involucra a un grupo de profesionales de la psiquiatría, la psicología y la asistencia social para la atención de adolescentes.

    El centro de salud tiene sus líneas de atención telefónica disponibles las veinticuatro horas de los 365 días del año para brindar asistencia a pacientes.

    Los números de teléfono a los que pueden llamar son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

    Elba Labbate, Alexis Chávez y Morena Pugin, los abanderados durante el acto.

    Pergamino presentó su moderna pista de atletismo con una jornada histórica

    Argentino logró su primer triunfo  en el Pre Federal A. Venció a la “Juve” en el estadio “Socios Fundadores”.

    Argentino festejó su primer triunfo en el Torneo Pre Federal y Comu perdió con Somisa

