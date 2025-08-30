Baradero: la Feria "Mi Barrio" llega este sábado a la Plaza de los Intendentes

Baradero: Feria "Mi Barrio" llega a la Plaza de los intendentes este sábado

Una propuesta vecinal para fortalecer los lazos del barrio: El Municipio de Baradero , a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Comunicación y Deportes, anunció la realización de la primera edición de la Feria “Mi Barrio” , que se llevará a cabo este sábado 30 de agosto desde las 13 horas en la Plaza de los Intendentes .

La iniciativa surgió por impulso de vecinas y vecinos del barrio , con el objetivo de fomentar la participación comunitaria, recuperar los espacios públicos y generar instancias de encuentro.

La feria contará con stands de gastronomía, arte, diseño y entretenimiento , pensados para todas las edades. Entre las propuestas confirmadas habrá:

La jornada estará atravesada por una impronta cultural, recreativa y familiar, con actividades que invitan a compartir, disfrutar y recorrer el espacio público de forma activa y segura.

Organización vecinal con apoyo municipal

Desde el municipio señalaron que la propuesta apunta también a avanzar en la conformación de una comisión vecinal, que pueda sostener este tipo de actividades en el tiempo. La articulación entre vecinos y Estado local incluye la organización y regularización de los emprendimientos participantes, promoviendo un modelo de trabajo colaborativo.

Quienes deseen más información o tengan consultas pueden comunicarse con Patricia Chervaz al teléfono 03329-15692372.