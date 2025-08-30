Baradero: la Feria "Mi Barrio" llega este sábado a la Plaza de los Intendentes

sábado 30 de agosto de 2025
    Este sábado desde las 13 h se realiza en Baradero la primera edición de la Feria “Mi Barrio”, con productos, arte y actividades para toda la familia.

    30 de agosto de 2025 - 10:01
    Baradero: Feria "Mi Barrio" llega a la Plaza de los intendentes este sábado

    LAOPINION

    Una propuesta vecinal para fortalecer los lazos del barrio: El Municipio de Baradero, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Comunicación y Deportes, anunció la realización de la primera edición de la Feria “Mi Barrio”, que se llevará a cabo este sábado 30 de agosto desde las 13 horas en la Plaza de los Intendentes.

    La iniciativa surgió por impulso de vecinas y vecinos del barrio, con el objetivo de fomentar la participación comunitaria, recuperar los espacios públicos y generar instancias de encuentro.

    Cultura, productos locales y propuestas para toda la familia

    La feria contará con stands de gastronomía, arte, diseño y entretenimiento, pensados para todas las edades. Entre las propuestas confirmadas habrá:

    • Tortas fritas y tortas caseras

    • Maquillaje artístico

    • Manualidades en tela y cerámica

    • Choripanes

    • Bombones artesanales

    • Accesorios, bijouterie y más

    La jornada estará atravesada por una impronta cultural, recreativa y familiar, con actividades que invitan a compartir, disfrutar y recorrer el espacio público de forma activa y segura.

    Organización vecinal con apoyo municipal

    Desde el municipio señalaron que la propuesta apunta también a avanzar en la conformación de una comisión vecinal, que pueda sostener este tipo de actividades en el tiempo. La articulación entre vecinos y Estado local incluye la organización y regularización de los emprendimientos participantes, promoviendo un modelo de trabajo colaborativo.

    Quienes deseen más información o tengan consultas pueden comunicarse con Patricia Chervaz al teléfono 03329-15692372.

