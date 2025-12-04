Día de la galletita: un mercado en el que la Argentina es el mayor consumidor de la región

Las galletitas rellenas y surtidas son las más consumidas y donde las marcas apuestan a crecer.

Las galletitas se convirtieron en uno de los alimentos de todos los días para los argentinos. Incluso, según las cifras que se manejan en el mercado, el país lidera el consumo en la región, por sobre Uruguay y Paraguay, con una ingesta promedio de 11 kilos per cápita al año: 8 kg de variedad dulce y 3 kg de las saladas.

De hecho, el consumo de galletitas no se vio tan afectado como otras categorías de alimentos en el primer semestre del año, y en parte fue por la rápida adaptación de las empresas a la demanda de los consumidores.

La ola fit viene tomando fuerza hace unos años, y hoy por hoy, es la gran apuesta en lo que a mercados de alimentos refiere. Los consumidores no solo exigen galletas más saludables sino que a la hora de tomar la decisión de compra también tienen en cuenta si el negocio en el que van a consumir es amigable con el medioambiente.

Las galletitas saladas fueron la categoría de mayor crecimiento, destacándose por su precio promedio más accesible frente a otras opciones. Dentro de esta categoría, los productos más demandados fueron los crackers, grisines y tablitas.

Mientras que las más elegidas dentro de las categorías saludables fueron las galletitas dulces, donde se destacan las orgánicas en primer lugar, seguidas por las integrales, las de chocolate amargo, las obleas, y de sabor limón.

Además, las galletitas sin TACC también tuvieron un fuerte crecimiento, impulsadas por una mayor disponibilidad en el mercado y la creciente demanda de opciones aptas para personas con restricciones alimenticias o preferencias de salud.

¿Masitas o galletitas?

El dilema es tan argentino como el mate o el dulce de leche. Durante años se usaron “masitas” y “galletitas” como sinónimos, pero un reciente informe lingüístico reveló que no significan exactamente lo mismo.

Según la Real Academia Española (RAE), “galletita” es el diminutivo de galleta, y se refiere a un producto horneado, crocante y generalmente dulce o salado, hecho a base de harina, manteca y azúcar. En cambio, “masita” deriva de masa y se aplica más a pequeños bocados de pastelería, muchas veces rellenos, decorados o con crema.

En resumen:

Galletitas: son crocantes, secas y se conservan en paquetes (como las de chocolate o vainilla).

Masitas: son blandas, elaboradas artesanalmente y se compran por peso en panaderías.

Ambas comparten ingredientes básicos, pero la textura y la preparación las diferencian.

Los panaderos argentinos aseguran que la confusión viene de familia: en muchas casas, sobre todo del interior, a las galletitas se les dice “masitas” por costumbre, aunque técnicamente no lo sean. Hoy, la tendencia de las cafeterías gourmet recupera el término “masitas” para describir productos artesanales, más cercanos a la repostería fina.

En definitiva, no es incorrecto decir “masitas”, pero si hablamos del paquete que compramos en el súper, el término adecuado sigue siendo “galletitas”. Igual, a la hora del mate, lo importante no es el nombre, sino que estén fresquitas y bien dulces.

