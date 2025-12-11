La cocina italiana, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Clásicos de la cocina italiana como la pasta a la carbonara, los espaguetis a la boloñesa, la lasaña, el risotto, el tiramisú, el gelato artesanal, la pizza Margarita, la ensalada Caprese, el aceite de oliva virgen extra o el limoncello fueron declarados como patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La Unesco ha reconocido no solo estas recetas emblemáticas, sino toda la tradición culinaria italiana, con su inmensa variedad de sabores, sus técnicas, sus rituales, la relación con el territorio, su respeto por los ingredientes y el arte de reunir a las personas alrededor de la mesa.

Italia añade así un nuevo orgullo cultural a su imaginario de excelencias y saca músculo recordando que su rica tradición gastronómica se transmite de generación en generación y que su cocina no solo se come, sino que también se vive.

Los promotores resaltan también el valor sentimental que tiene la gastronomía para los italianos: “La cocina italiana es la ‘cocina de los afectos’: transmite recuerdos, cuidados, relaciones e identidad, contando historias de familias y comunidades a través de la comida. Refleja el vínculo entre los paisajes naturales y las comunidades, encarnando la memoria, la vida cotidiana y la cultura de los territorios”. Atendiendo al expediente presentado por Roma, esta tradición ha sabido revalorizar sus orígenes de “cocina pobre”, caracterizada históricamente por las recetas de aprovechamiento y la sostenibilidad.

La Unesco ha reconocido también la gran diversidad regional del país. El catálogo italiano abarca desde los risotti típicos del norte o el prosciutto de Emilia Romagna, hasta las carnes y las pastas rellenas como los tortellini, pasando por los distintos tipos de pasta con las múltiples salsas propias de cada región, conformando un mosaico culinario heterogéneo.

Con la incorporación de la cocina italiana en su conjunto, Italia alcanza un total de 21 expresiones culturales propias o compartidas reconocidas en las listas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El país transalpino se afianza como uno de los grandes referentes mundiales en materia de patrimonio cultural.

La influencia italiana en la cocina argentina

La Argentina es uno de los países con mayor extensión territorial de América del Sur. También es conocido por ser el país donde surgió la gran inmigración italiana, influyendo así en la cultura argentina y, por supuesto, en su cocina. El argentino medio no sólo lleva un apellido italiano, sino que también come alimentos que se originan en la cultura italiana, pero ya con algunas variaciones que refuerzan su identidad cultural, como la "pizza argentina" o las pastas, como los fideos con tuco, que suena como una típica comida italiana, pero tiene la variante de que los argentinos la comen con pan blanco, algo que el italiano promedio no haría.

Se estima que una gran parte de la actual población argentina desciende de inmigrantes italianos. Muchos de ellos tienen apellidos italianos. Y así como influyó en sus tradiciones, también influyó en su gastronomía.

Fuente: El País.