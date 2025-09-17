La Bienal Internacional de Arquitectura lanza la Bienal entre bienales

Esta edición de la Bienal de Arquitectura se destacará en la agenda cultural porteña.

La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires anuncia la celebración de un doble hito: en 2026 cumplirá 40 años de trayectoria y alcanzará su edición número 20. Como preámbulo de ese aniversario, lanza “La bienal entre bienales”.

Arquitectura: las claves para distribuir mejor los espacios en tu dormitorio

El evento incluirá un concierto público en el Puente Peatonal de la Avenida Figueroa Alcorta y una maratón de cine. También, contará con la participación de referentes de distintos ámbitos de la cultura, como el guionista y arquitecto Andrés Duprat, el guionista y director de cine Mariano Llinás, la directora de cine Anne Berrini y el arquitecto y diseñador Jorge Pensi.

La “Bienal entre bienales” nace con el objetivo de mantener viva la conversación y visibilidad del ámbito de la arquitectura y el urbanismo con vistas a la Bienal 2026 a través de eventos, encuentros y experiencias de entrada libre y gratuita durante el Mes del Diseño y la Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2026, la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires regresará a dos sedes que han sido emblemáticas en sus 40 años de historia: el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta.

Habitar como consigna

Bajo la consigna “Habitar”, la Bienal 2026 explorará los factores culturales, sociales, históricos y tecnológicos influyentes, en distintas épocas, en la relación entre las personas, la arquitectura y sus condiciones territoriales.

Bienal 2026 convocará a explorar una amplia producción temática y temporal de la arquitectura situada en las geografías más diversas e incluso en contextos extremos.

Conferencias, debates y una gran exposición

El programa 2026 incluirá conferencias magistrales, debates interdisciplinarios, workshops y actividades culturales en sus sedes centrales y en múltiples instituciones asociadas, con la participación de reconocidos profesionales y referentes internacionales de diferentes disciplinas. Simultáneamente, la Gran Exposición ofrecerá un amplio panorama de la diversidad de enfoques y respuestas que la arquitectura propone frente a los desafíos contemporáneos globales.

Fuente: Mercado.