Kicillof logró aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero el endeudamiento quedó en suspenso
La Legislatura aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, pero postergó la autorización de deuda por USD 3.038 millones que Kicillof considera clave.
27 de noviembre de 2025 - 12:33
La Legislatura Bonaerense aprobó el presupuesto. falta el endeudamiento
Prensa HCD
La Legislatura bonaerense aprobó este miércoles el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, pero dejó sin resolver la ley de endeudamiento, el capítulo más sensible del paquete económico que Axel Kicillof envió para ordenar el cierre de 2025 y proyectar el inicio de 2027.
La sesión, extensa y marcada por tensiones internas y externas, expuso nuevamente la atomización política del parlamento bonaerense. Aunque se alcanzaron los consensos para las dos primeras normas, la autorización para que la Provincia tome deuda por hasta USD 3.038 millones no consiguió los dos tercios necesarios.
Los cambios
Los cambios introducidos en el debate apuntaron a destrabar la negociación: se avanzó en la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, equivalente al 8% del total de la deuda autorizada, superior a los USD 3.000 millones. Como garantía adicional, la oposición logró que, incluso si la Provincia no colocara deuda, se asegure un piso equivalente al 8% del tramo inicial, alrededor de $120.000 millones.
Este punto era clave para reunir apoyos. La oposición pedía precisiones sobre la distribución por municipio y reclamaba evitar discrecionalidades que pudieran perjudicar a distritos gobernados por fuerzas no alineadas con el oficialismo. El temor a la discriminación volvió a sobrevolar el recinto y empujó el debate hacia una negociación más detallada.
Falta el endeudamiento
Pese a que logró el Presupuesto y la Ley Fiscal sin fracturas fuertes en su bloque, Kicillof no consiguió el respaldo para el endeudamiento. En Diputados, acompañaron el peronismo, los libertarios dialoguistas, Somos Buenos Aires, la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica (estas últimas con disidencias parciales). Sin embargo, para la deuda, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica votaron en contra, bloqueando los dos tercios.
En paralelo, se introdujeron cambios impositivos con impacto territorial:
la patente automotor para los modelos 2014 y 2015 pasará a ser tributo municipal,
se elimina la cuota complementaria del inmobiliario destinada a grandes contribuyentes.
Mientras tanto, la discusión política también se trasladó a las redes. El senador pergaminense Juan Manuel Rico Zini(PRO) publicó:
“Rechazamos Presupuesto y Fiscal Impositiva 2026. Votamos NO al aumento brutal del inmobiliario rural de Kicillof. No vamos a ser cómplices de un modelo que castiga al que produce y asfixia al interior productivo”.
La Legislatura volverá a reunirse en los próximos días —posiblemente el viernes— para intentar destrabar la autorización de endeudamiento. En la Gobernación consideran esa ley como “imperiosa” para sostener los compromisos financieros y la obra pública durante 2026.