Kicillof logró aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero el endeudamiento quedó en suspenso

La Legislatura bonaerense aprobó este miércoles el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva , pero dejó sin resolver la ley de endeudamiento , el capítulo más sensible del paquete económico que Axel Kicillof envió para ordenar el cierre de 2025 y proyectar el inicio de 2027.

Alberto Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

La sesión, extensa y marcada por tensiones internas y externas, expuso nuevamente la atomización política del parlamento bonaerense . Aunque se alcanzaron los consensos para las dos primeras normas, la autorización para que la Provincia tome deuda por hasta USD 3.038 millones no consiguió los dos tercios necesarios.

Los cambios introducidos en el debate apuntaron a destrabar la negociación: se avanzó en la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal , equivalente al 8% del total de la deuda autorizada , superior a los USD 3.000 millones. Como garantía adicional, la oposición logró que, incluso si la Provincia no colocara deuda, se asegure un piso equivalente al 8% del tramo inicial , alrededor de $120.000 millones .

Este punto era clave para reunir apoyos. La oposición pedía precisiones sobre la distribución por municipio y reclamaba evitar discrecionalidades que pudieran perjudicar a distritos gobernados por fuerzas no alineadas con el oficialismo. El temor a la discriminación volvió a sobrevolar el recinto y empujó el debate hacia una negociación más detallada.

María Paula Bustos María Paula Bustos (PRO). La oposición votó en contra el presupuesto Prensa HCD

Falta el endeudamiento

Pese a que logró el Presupuesto y la Ley Fiscal sin fracturas fuertes en su bloque, Kicillof no consiguió el respaldo para el endeudamiento. En Diputados, acompañaron el peronismo, los libertarios dialoguistas, Somos Buenos Aires, la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica (estas últimas con disidencias parciales). Sin embargo, para la deuda, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica votaron en contra, bloqueando los dos tercios.

En paralelo, se introdujeron cambios impositivos con impacto territorial:

la patente automotor para los modelos 2014 y 2015 pasará a ser tributo municipal ,

se elimina la cuota complementaria del inmobiliario destinada a grandes contribuyentes.

Mientras tanto, la discusión política también se trasladó a las redes. El senador pergaminense Juan Manuel Rico Zini(PRO) publicó:

“Rechazamos Presupuesto y Fiscal Impositiva 2026. Votamos NO al aumento brutal del inmobiliario rural de Kicillof. No vamos a ser cómplices de un modelo que castiga al que produce y asfixia al interior productivo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanManuelRico/status/1993932430386794690?s=20&partner=&hide_thread=false Bloque PRO en el @Senado_BA: presentes y firmes. Rechazamos Presupuesto y Fiscal Impositiva 2026. Votamos NO al aumento brutal del impuesto inmobiliario rural de Kicillof. No vamos a ser cómplices de un modelo que castiga al que produce y asfixia al interior productivo. pic.twitter.com/iiCxC7MRWB — Juan M. Rico Zini (@JuanManuelRico) November 27, 2025

La Legislatura volverá a reunirse en los próximos días —posiblemente el viernes— para intentar destrabar la autorización de endeudamiento. En la Gobernación consideran esa ley como “imperiosa” para sostener los compromisos financieros y la obra pública durante 2026.