Kicillof logró la Ley de Financiamiento y quedó autorizado a tomar más de USD 3.000 millones de deuda

El senado bonaerense en el momento de la votación

Tras una jornada de negociaciones tensas y un debate que se extendió hasta la madrugada, el gobernador Axel Kicillof consiguió la sanción de la Ley de Financiamiento , una herramienta clave que lo habilita a tomar nueva deuda por poco más de USD 3.000 millones y asegura los fondos necesarios para el pago del aguinaldo de 550.000 trabajadores estatales en diciembre.

El avance legislativo se consumó cerca de las 3.40 , luego de que Diputados iniciara la sesión a la 1.30, casi cuatro horas más tarde de lo previsto, con 88 de los 94 legisladores presentes. Unión por la Patria aportó sus 36 votos y completó apoyos con bloques minoritarios como Unión y Libertad, Nuevos Aires, Somos Buenos Aires y sectores del radicalismo.

El punto más conflictivo —el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal — quedó finalmente saldado tras intensas conversaciones.

El Ejecutivo se comprometió a:

crear un fondo de $352.000 millones ,

transferir a intendentes $250.000 millones en cuotas, independientemente de cuánto endeude finalmente la Provincia en los mercados.

Otro factor decisivo fue la ampliación del directorio del Banco Provincia, que pasó de ocho a nueve miembros, además de la creación de un consejo de directores con tres vocales y dos síndicos. Este movimiento terminó de destrabar apoyos clave en sectores de la oposición.

Quiénes votaron a favor y quiénes se plantaron

El PRO, el Frente de Izquierda y los diputados que responden a La Libertad Avanza (LLA) votaron en contra. Desde LLA, el legislador Guillermo Castello cuestionó duramente:

“Quieren que el pueblo financie la campaña electoral. La Legislatura es un mercado de pulgas. Hoy salieron a la venta cargos millonarios”.

La Cámara de Senadores —donde Unión por la Patria tiene 21 de 46 bancas— aprobó la ley sin debate y con una mayoría holgada gracias al acompañamiento de sectores radicales, el PRO y Unión y Libertad. Solo LLA mantuvo el rechazo cerrado.

Los números que ordenaron Diputados

El bloque oficialista sumó 37 votos, y completó respaldo con:

3 del bloque Nuevos Aires (Gustavo Cuervo),

6 de Unión y Libertad (Martín Rozas),

parte del radicalismo agrupado en UCR + Cambio Federal, que terminó aceptando tras negociar plazos más favorables del Fondo Municipal.

La traba central del radicalismo era que las cuotas para los municipios se abonaran en tres pagos en lugar de cinco, algo que finalmente se acordó. Somos Buenos Aires también mantenía reparos, pero terminó acompañando.

El Senado, más ordenado

En la Cámara Alta, presidida por Verónica Magario, Unión por la Patria sumó:

los 3 votos de Unión y Libertad,

1 legislador de Derecha Popular,

8 senadores de las vertientes radicales,

y los 9 del PRO.

LLA, nuevamente, se negó a acompañar. “Santilli y Ritondo acordaron”, se quejó una senadora libertaria en los pasillos.

Un paso clave para el cierre del año

Con la ley sancionada, Kicillof suma la herramienta que necesitaba para garantizar pagos de fin de año y sostener la caja provincial mientras continúa la negociación política, municipal y fiscal en un contexto de fuerte ajuste nacional y presiones internas dentro del propio peronismo.