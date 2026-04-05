Juzgarán, en juicio oral por jurados, una denuncia de abuso sexual de un sujeto a su hermanita

Este lunes se iniciará en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino un nuevo juicio por jurados en el que se debatirá una grave acusación por abuso sexual ocurrida en un contexto intrafamiliar, a partir de la denuncia formulada por la propia víctima.

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El debate oral será presidido por el juez Ignacio Uthurry, quien dirigirá las audiencias durante toda la semana en el edificio judicial local, donde doce ciudadanos titulares y seis suplentes serán seleccionados para intervenir en el proceso y emitir el veredicto final.

El juez Ignacio Uthurry presidirá las audiencias de debate de juicio por jurado.

La imputación recae sobre un hombre acusado de haber vulnerado la integridad sexual de su hermana menor, nueve años más joven que él, en un episodio que, según la acusación fiscal, ocurrió dentro de la vivienda familiar cuando ambos convivían y sin presencia de terceros.

La acusación estará a cargo del fiscal Fernando D'Elío, titular de la Fiscalía Nº 7, quien buscará acreditar ante el jurado la responsabilidad penal del imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El fiscal Fernando D´Elío estará a cargo de la acusación contra el sujeto involucrado por la denuncia de su hermana menor.

Entre los principales elementos probatorios que presentará el Ministerio Público se encuentra el registro audiovisual de la entrevista realizada a la denunciante en Cámara Gesell, incorporada durante la etapa de instrucción como prueba anticipada.

Ese testimonio fue tomado cuando la joven tenía 16 años y allí relató ante profesionales especializados un episodio que situó en su niñez, cuando tenía 10 años. Según surge de esa declaración, el hecho denunciado habría sido cometido por su hermano mayor, quien en ese momento tenía 19 años.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el abuso se habría producido en un ámbito doméstico, dentro de la casa familiar, sin testigos directos, circunstancia habitual en este tipo de investigaciones y que obliga a valorar especialmente los testimonios, pericias y antecedentes reunidos durante la instrucción.

Abogada-Laura-Abal La abogada Laura Abal sostendrá la inocencia del acusado. LA OPINION

La defensa técnica estará a cargo de la abogada Laura Abal, quien procurará convencer al jurado de la inocencia de su asistido y controvertir la acusación presentada por la Fiscalía.

La primera jornada estará destinada exclusivamente a la selección de los dieciocho ciudadanos convocados: doce titulares y seis suplentes. En esa instancia, tanto la acusación como la defensa pondrán especial atención en el perfil de quienes integrarán el jurado, ya que deberán presenciar todas las audiencias y permanecer imparciales hasta el cierre del debate.

Durante martes y miércoles comparecerán los testigos ofrecidos por la Fiscalía, mientras que el jueves será el turno de las personas convocadas por la defensa.

La última audiencia estará destinada a los alegatos finales. Allí, el fiscal D’Elío expondrá su pedido de condena ante los jurados, mientras que la defensa insistirá en la absolución del acusado.

Una vez concluidas esas exposiciones, el jurado popular deberá retirarse a deliberar y responder el cuestionario de veredicto, determinando si considera acreditada o no la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

Al ser un delito de instancia privada, no se admitirá a nadie que presencie las audiencias como público y se preservan las identidades de las personas involucradas para no revictimizar a la víctima.