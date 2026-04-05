domingo 05 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Juzgarán, en juicio oral por jurados, una denuncia de abuso sexual de un sujeto a su hermanita

    La imputación será sostenida en el juicio oral por la Fiscalía con eje en el testimonio anticipado brindado por la denunciante durante su adolescencia.

    5 de abril de 2026 - 07:10
    un sujeto de 19 años abuso de la hermana de 10 años

    Este lunes se iniciará en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino un nuevo juicio por jurados en el que se debatirá una grave acusación por abuso sexual ocurrida en un contexto intrafamiliar, a partir de la denuncia formulada por la propia víctima.

    Lee además
    La adolescente con autismo denunció a un compañero de trabajo de la hermana de cometer abusos sexuales contra ella.

    Manoseó a una nena con autismo y lo condenaron a una pena de tres años
    La adolescente denunció los abusos sexuales perpetrados por el padrastro.

    El padrastro estaba enamorado de la adolescente que abusaba y le pedía noviazgo
    juez-ignacio-uthurry-Pergamino-juicio-por-jurados
    El juez Ignacio Uthurry presidir&aacute; las audiencias de debate de juicio por jurado.

    El juez Ignacio Uthurry presidirá las audiencias de debate de juicio por jurado.

    El debate oral será presidido por el juez Ignacio Uthurry, quien dirigirá las audiencias durante toda la semana en el edificio judicial local, donde doce ciudadanos titulares y seis suplentes serán seleccionados para intervenir en el proceso y emitir el veredicto final.

    La imputación recae sobre un hombre acusado de haber vulnerado la integridad sexual de su hermana menor, nueve años más joven que él, en un episodio que, según la acusación fiscal, ocurrió dentro de la vivienda familiar cuando ambos convivían y sin presencia de terceros.

    Fiscal-Fernando-Delio
    El fiscal Fernando D&acute;El&iacute;o estar&aacute; a cargo de la acusaci&oacute;n contra el sujeto involucrado por la denuncia de su hermana menor.

    El fiscal Fernando D´Elío estará a cargo de la acusación contra el sujeto involucrado por la denuncia de su hermana menor.

    La acusación estará a cargo del fiscal Fernando D'Elío, titular de la Fiscalía Nº 7, quien buscará acreditar ante el jurado la responsabilidad penal del imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

    Entre los principales elementos probatorios que presentará el Ministerio Público se encuentra el registro audiovisual de la entrevista realizada a la denunciante en Cámara Gesell, incorporada durante la etapa de instrucción como prueba anticipada.

    Ese testimonio fue tomado cuando la joven tenía 16 años y allí relató ante profesionales especializados un episodio que situó en su niñez, cuando tenía 10 años. Según surge de esa declaración, el hecho denunciado habría sido cometido por su hermano mayor, quien en ese momento tenía 19 años.

    De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el abuso se habría producido en un ámbito doméstico, dentro de la casa familiar, sin testigos directos, circunstancia habitual en este tipo de investigaciones y que obliga a valorar especialmente los testimonios, pericias y antecedentes reunidos durante la instrucción.

    Abogada-Laura-Abal
    La abogada Laura Abal sostendr&aacute; la inocencia del acusado.

    La abogada Laura Abal sostendrá la inocencia del acusado.

    La defensa técnica estará a cargo de la abogada Laura Abal, quien procurará convencer al jurado de la inocencia de su asistido y controvertir la acusación presentada por la Fiscalía.

    La primera jornada estará destinada exclusivamente a la selección de los dieciocho ciudadanos convocados: doce titulares y seis suplentes. En esa instancia, tanto la acusación como la defensa pondrán especial atención en el perfil de quienes integrarán el jurado, ya que deberán presenciar todas las audiencias y permanecer imparciales hasta el cierre del debate.

    Durante martes y miércoles comparecerán los testigos ofrecidos por la Fiscalía, mientras que el jueves será el turno de las personas convocadas por la defensa.

    La última audiencia estará destinada a los alegatos finales. Allí, el fiscal D’Elío expondrá su pedido de condena ante los jurados, mientras que la defensa insistirá en la absolución del acusado.

    Una vez concluidas esas exposiciones, el jurado popular deberá retirarse a deliberar y responder el cuestionario de veredicto, determinando si considera acreditada o no la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

    Al ser un delito de instancia privada, no se admitirá a nadie que presencie las audiencias como público y se preservan las identidades de las personas involucradas para no revictimizar a la víctima.

    Temas
    Seguí leyendo

    Manoseó a una nena con autismo y lo condenaron a una pena de tres años

    El padrastro estaba enamorado de la adolescente que abusaba y le pedía noviazgo

    Paciente de salud mental del Hospital San José tomó el auto de una enfermera y apareció en Salto

    Excarcelaron al gitano acusado de explotar sexualmente a una mujer en Pergamino

    Buscan a una joven de 19 años que el miércoles se fue de la casa en el barrio Belgrano de Pergamino

    Investigan a la persona que publicó en redes sociales pidiendo ayuda a la joven Isabella Díaz

    Mega operativo policial en las 512 Viviendas: 14 allanamientos para capturar al prófugo de un tiroteo

    Isabella Díaz evoluciona favorablemente en Ciudadela tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico

    "Pirulo" ingresó al patio de un vecino, intentó agredir a una policía y lo frenaron con un disparo antitumulto

    Manuel Ocampo: una adolescente sufrió graves quemaduras en un accidente doméstico y lanzan campaña solidaria

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Douglas Haig sumó su tercer triunfo para quedar como único puntero de la Zona 1 y con puntaje ideal.

    Douglas no para: triunfo ante Defensores y único puntero

    Domingo 5 de abril - Versión PDF

    Excombatientes de Malvinas, autoridades escolares y el muralista Nicasio Abraham durante la inauguración de la obra en la Escuela Primaria 42 de Pergamino.

    Malvinas en Pergamino: la Escuela Primaria 42 inauguró un mural homenaje a héroes y caídos de la guerra

    Artistas, vecinos e instituciones se unen en una peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar a Isabella Díaz y a su familia, en una muestra de compromiso y empatía que moviliza a toda la comunidad.
    Pergamino

    Todos por Isa: peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar su recuperación

    Tomi Pérsico desplegará un número de trapecio que combina fuerza, flexibilidad y una estética cuidada.
    Cultura y espectáculos

    Un regreso esperado: el acróbata y contorsionista Tomi Pérsico actúa en Pergamino